El adjetivo más duro de Paco González contra Laporta por su madridismo deportivo

Joan Laporta ha encontrado el sintagma que quería: "Madridismo sociológico". Y lo va a repetir las veces que lo haga falta. Lo ha hecho en la Asamblea de socios compromisarios del Barcelona. En ella ha presumido de los números del club. "Estamos muy satisfechos del esfuerzo titánico hecho a nivel económico para presentar estos números y este presupuesto. La fuerza del escudo ayuda mucho en esto, porque hay amor. Salvar al Barça a nivel deportivo, económico e institucional no se improvisa, es un esfuerzo de muchas personas que estamos comprometidos con el club", empezó.

Según él, se ha salvado a la entidad "Cuando llegamos se hicieron esfuerzos para salvar, literal, al club de su hundimiento. Encontramos una deuda, en su mayor parte a corto plazo, de más de 1.300 millones de euros. Cualquier empresa hubiera entrado en quiebra técnica. No nos arrugamos, tomamos decisiones valientes y salvamos al club de la tragedia. Y nos tocó el rol de tomar estas decisiones valientes", insistía.

"Deportivamente estamos volviendo al camino de la excelencia deportiva. En el primer equipo se han consolidado jóvenes que vienen en su mayoría de la base. Tenemos mucho más valor en el mercado y es más sostenible económicamente que cuando llegamos. Esto no es ningún milagro ni azar, es fruto del trabajo de muchas personas. Y estoy muy orgulloso". Ha dicho que la plantilla tiene valor. "Tenemos una plantilla revalorizada al alza. Esta temporada habrá menos ingresos por una menor entrada de taquilla al ir a Montjuïc. Pero hemos conseguido tener un presupuesto con beneficios gracias al trabajo de la Junta, con una contención relevante de los gastos ordinarios y con una reducción, que conseguiremos, de los salarios deportivos".

Y por supuesto, habló del Caso Negreira, pero desde su punto de vista. "La historia del Barça no se ensucia. Esta campaña de desprestigio internacional sin precedentes no debemos permitirla. Por mucho que difamen, no encontrarán nada. No hemos hecho nada de lo que se nos acusa". Y después ha utilizado su sintagma favorito: "Al madridismo sociológico no le gusta que se hable de su poder. Ganaremos el proceso judicial, seremos absueltos, no hemos hecho nada de lo que se nos acusa. Tengo malas noticias para el madridismo sociológico porque vamos a repetir el mejor Barça de la historia".

Uno de los que le ha contestado con más dureza ha sido Paco González desde la Cope: "Me parece un artista del márketing, se ha inventado la tontería esta y ahora todo el mundo está hablado del madridismo sociológico. Me parece un artista, me parece un caradura descomunal, sigue sin admitir que es inaceptable que se pagase durante 17 al segundo del Comité Técnico de Árbitros, aunque fuera por latas de conserva", ha asegurado el periodista este sábado.

Para Paco González hay poco que discutir: "Influía en ascensos y descensos. No estoy diciendo que dijese a los árbitros: “Pita penalti o cárgate al Madrid o al Betis”, porque eso lo tendrá que probar la Justicia, si se atreve y encuentra el camino. Pero es inaceptable pagar por informes que no se cree nadie. Es inaceptable, no ha pedido ni disculpas. Quien quiera alinearse en el camino del victimismo, pues ya está. Laporta no es idiota, está montando muy bien, desde el punto de vista de márketing, la escapatoria del asunto", ha acabado.