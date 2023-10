La contundente respuesta de Ancelotti a Xavi y a Laporta por su madridismo sociológico

El caso Negreira no deja más salida al Barcelona que hacerse la víctima. Con la Justicia en los talones, Joan Laporta insiste en su papel de víctima para no tener que dar más explicaciones. "Conociendo el histórico de este juez, tenía números de acabar investigado. Pero no hay fundamento ni hay cohecho. No hay delito continuado. La fiscalía lo calificaba de corrupción deportiva pero en ningún caso cohecho. El juez está forzando toda esta historia. Un juez instructor. Es bastante sorprendente", decía en una entrevista en Catalunya Ràdio. Yo tengo muy claro que todos los barcelonistas podemos estar tranquilos porque este caso se acabará archivando. La hipótesis del juez es que hemos comprado árbitros y eso no lo han probado. Y no podrán porque no es cierto", continuaba el presidente barcelonista. Decía que no había cohecho porque "no es un funcionario público". "No se pueden forzar los tipos delictivos. Aquí no hay soborno, no es un delito continuado por lo que no está prescrito". Y después, pasaba al ataque diciendo que hay un "madridismo sociológico en los centros de poder". "He competido contra este madridismo sociológico y he ganado. Tienen miedo que se vuelva a repetir lo que pasó en mi primera etapa. Ganamos mucho y eso les hizo mucho daño. Sufrieron mucho",continuaba. "Estamos acostumbrados a luchar contra esto. Este madridismo está en los medios, en el mundo del deporte. Esto lo tenemos que aceptar con normalidad pero como 'culers' debemos saber que debemos competir contra esto. Tienen pánico a que repitamos lo que ya hicimos, que volvamos a ganarlo todo".

Este viernes, Xavi Hernández le ha apoyado. El entrenador del Barcelona respondió "sí" cuando le preguntaron si la investigación a Laporta es cosa del "madridismo sociológico". En mi etapa, se hablaba de que había 'doping' (dopaje), eso es una realidad; o el Villarato, que se lo inventó un periódico de Madrid. Esto es a lo que se refería el presidente", decía Xavi.

Carlo Ancelotti no se escondió cuando le preguntaron: "He escuchado lo de Laporta", aseguró el entrenador del Real Madrid: "Repito lo que dije hablando de racismo, no tenemos que desviar el tiro, hay un asunto muy grave en el que está investigando la justicia y hay que dejarla trabajar. Que decida lo que tiene que hacer". Y acabó:"El resto, las palabras, son maneras de desviar el tiro que a nivel judicial no es bueno",