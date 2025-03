Málaga CF: Ramón Enríquez, un talento lastrado por las lesiones

A sus 23 años, nadie en el entorno del Málaga CF duda de que Ramón Enríquez es uno de los mayores talentos del equipo blanquiazul. Mediocentro de enorme calidad con el balón en los pies y una visión de juego privilegiada, cuando ha estado a tono ha sido absolutamente diferencial para el equipo de Sergio Pellicer.

El problema son las lesiones. Y esta tarde se ha confirmado una mala noticia en ese sentido para el joven jugador granadino, que se tuvo que retirar lesionado del encuentro frente al Almería (2-2), por culpa de un mal apoyo para no pisar a un futbolista rival. El precio a pagar va a ser muy alto: rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla, con afección del menisco. Se perderá lo que queda de temporada y, muy probablemente, también el inicio de la que viene.

El club ha difundido un comunicado en el que afirma que el futbolista está "con ánimo y buena predisposición para encarar su rehabilitación". Sin duda el factor anímico influirá en el regreso del actual capitán del cuadro malaguista.

Lo malo es que el historial de lesiones de Ramón es muy largo. De hecho, estaba en su primer momento de continuidad real tras unos problemas musculares que lo tuvieron más de dos años viviendo en una pesadilla. El jugador se rompió el recto anterior de su cuádriceps derecho, dolencia de la que recayó en varias ocasiones. En la temporada 2022/23, año en que el equipo acabó bajando a Primera RFEF, se perdió nueve partidos por un problema de aductor.

Después, tras regresar y establecerse en el once -comandando una resurrección del equipo que finalmente no fue suficiente-, en un partido frente al Lugo se tuvo que marchar por culpa del cuádriceps. Ya estaba Pellicer a los mandos del Málaga y, de forma consensuada, decidieron que el futbolista no pasara por el quirófano y siguiera un tratamiento conservador. Fueron varias las veces que estuvo a punto de regresar y acabó recayendo. El año de Primera RFEF apenas sumó 140 minutos. Y ahora había vuelto y ocupaba ya un puesto en la alineación titular de Pellicer. Otra vez, la mala suerte en forma de lesión se cruza en su camino.