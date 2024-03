Manchester City y Arsenal empatan (0-0) y dejan líder al Liverpool: esto es lo que les queda de Premier

La batalla a tres entre el Liverpool, el Arsenal y el Manchester City en el final de la Premier se presenta apasionante, a falta de nueve jornadas, una pelea de la que podría salir beneficiado el Real Madrid. "Tienen nueve días para preparar el partido contra nosotros", se quejó Guardiola, porque su rival en los cuartos de Champions juega contra el Athletic Club y ya no lo hará hasta el duelo europeo, pues el próximo fin de semana en España la protagonista será la final de Copa.

En ese tiempo, el conjunto "celeste" se medirá con el Aston Villa entre semana y después contra el Crystal Palace, antes de visitar el Santiago Bernabéu. Un City que ahora mismo va último en esa lucha por el campeonato local. El único enfrentamiento directo que quedaba entre los tres aspirantes medía al conjunto de Guardiola con el Arsenal, en el Etihad, y terminó en tablas (0-0).

Fue un encuentro en el que los chicos de Arteta se juntaron de maravilla cerca de su área y aguantaron el chaparrón de una manera más que solvente. Sí tuvo acercamientos el actual campeón, sobre todo en la segunda parte, pero no pudo tener una oportunidad clara, clara de verdad, si acaso un remate fallado de forma extraña por Haaland casi al final después de una prolongación de cabeza de Gvardiol.

El noruego terminó desesperado tras un partido en el que fue frenado por Saliba. Y dolorido por un cabezazo con el central. Todos los chuts, los centros, los regates, de los locales chocaban con la muralla roja. El equipo "gunner" también supo salir a la contra, y le faltó precisión en el pase definitivo. En los últimos minutos Odegaard lanzó a Trossard, que se lio y acabó resolviendo con un disparo inofensivo, cuando Martinelli entraba por el otro lado completamente solo. Arteta se lamentaba en la banda y hacía el gesto con la mano de: "Pero dásela, dásela".

Lo que les queda de Premier

El empate lo aprovechó el Liverpool, que ganó 2-1 al Brighton y se coloca líder en solitario, con 67 puntos, por los 65 del Arsenal y los 64 del City. El equipo «red» busca dar la mejor despedida posible a su entrenador, Klopp, mientras que Arteta persigue acabar con la sequía de 20 años sin ganar la Premier de los suyos, y Guardiola mantener la hegemonía. Esto es lo que les queda de campeonato. Liverpool: Sheffield (casa), Manchester United (fuera), Crystal Palace (c), Fulham (f), Everton (f), West Ham (f), Tottenham (c), Aston Villa (f) y Wolves (c). Arsenal: Luton (c), Brighton (f), Aston Villa (c), Wolves (f), Chelsea (c), Tottenham (f), Bournemouth (c), Manchestar United (f) y Everton (c). Manchester City: Aston Villa (c), Crystal Palace (f), Luton (c), Tottenham (f), Brighton (f), Nottingham Forest (f), Wolves (c), Fulham (f) y West Ham (c).

0- Manchester City (1-4-1-4-1): Stefan Ortega; Akanji, Rúben Dias, Aké (Rico Lewis, 25’), Gvardiol; Rodri, Kovacic (Doku, 60’); Bernardo Silva, De Bruyne, Foden (Grealish, 60’); Haaland. Guardiola (E)

0- Arsenal (1-4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior (Tomiyasu, 65’); Jorginho (Thomas, 65’), Rice, Odegaard; Saka (Martinelli, 77’), Havertz, Gabriel Jesus (Trossard, 71’). Arteta (E)

Árbitro: Anthony Taylor. Amonestó a Gabriel Jesus.