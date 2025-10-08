Marcos Llorente sorprende al desvelar otro de sus secretos: "Esta es la única luz que utilizo en casa"

Elegir los alimentos adecuados es fundamental para sacar un rendimiento óptimo al entrenamiento y a la competición de cualquier deportista de élite. La ciencia de la nutrición ha entrado de lleno en los vestuarios. Atrás quedan los tiempos en que los futbolistas regaban las victorias con litros de alcohol, tras atiborrarse de pizzas. Ahora, en cambio, mejoran su rendimiento y evitan lesiones gracias a la ortodoxia nutricional.

Esto ha llevado a los mejores futbolistas del mundo a ponerse en manos de especialistas para llevar una dieta que no solo sirva para bajar peso sino también para ganar masa muscular y evitar lesiones indeseadas que los mantengan alejados de la competición. Alimentos ecológicos, Algas, semillas o aceite de coco forman parte de la dieta de muchos deportistas.

Y una prueba de la obsesión de los deportistas por cuidar su salud y su estado de forma es Marcos Llorente. Tras su arrolladora condición física se esconde un futbolista entregado todos los días del año a cuidar cada detalle de su vida personal y profesional: "Todo esto lo hago por la salud".

El poder de la luz roja

Tan contundente como metódico, el madrileño ha desvelado algunos de sus secretos en una entrevista publicada por la Selección Española en sus redes sociales. En las imágenes se puede ver al jugador colchonero envuelto en una luz tan roja como la de la camiseta de España. "Ésta es la única luz que utilizo en casa, porque recibo siempre de forma directa la luz del sol y sólo cuando los rayos se van empleo esta lámpara con rojos e infrarrojos similares a los que trae consigo la luz solar", explica.

La exposición al amanecer, un café a prueba de bombas, gafas que filtran la luz azul de las pantallas en interiores, dieta rigurosa, cuidado de la salud mental y ejercicio pautado más allá de los entrenamientos completan los hábitos que han convertido Llorente en una máquina perfecta y con los que en más de una ocasión ha impactado a sus seguidores.

Pero además de la luz y la dieta paleo, el desayuno también es clave para el deportista. El Bulletproof Coffee, conocido como café a prueba de balas, ha ganado popularidad en los últimos años por sus beneficios para la energía y el control de peso. Originado en 2014 en Estados Unidos, esta innovadora bebida, que mezcla café, mantequilla y aceite de coco ha entrado de lleno en los vestuarios.

El café a prueba de balas consiste en endulzar esta bebida con mantequilla. A este mejunje se le atribuyen diversos beneficios, entre los que se incluyen la mejora cognitiva, el aumento del estado de alerta y la energía, la supresión del apetito y la mejora de los resultados metabólicos.