Mbappé, Kane y Haaland, más salvajes que nunca: sus estratosféricos números

Después de la victoria contra el Brentford el pasado fin de semana, a Erling Haaland, que marcó el gol de la victoria del Manchester City, un periodista le preguntó si podía apostar dinero a que esta temporada le ganaba el Balón de Oro a Harry Kane, que está teniendo un comienzo espectacular. El delantero noruego, que es una bestia dentro del campo, pero razona bien lejos de él, contestó que también había que tener en cuenta a Kylian Mbappé, quien, como ellos, ha comenzado el curso a todo ritmo.

«Están haciendo cosas increíbles, así que tengo que mantener el ritmo», describía el rubio delantero. Si esto sigue así, la pelea por la Bota de Oro al mejor goleador de las Ligas europeas va a estar más apasionante que nunca. Si continúan así, aunque sea a larga distancia, la competencia entre los tres va a ser una de las grandes historias de la temporada.

Es como si los tres futbolistas hubiesen encontrado al fin el lugar definitivo que buscaban. El cambio entre el Mbappé del principio de la temporada pasada y esta es evidente. Llegó con precauciones y dudas y un año después es el jefe. Fue él quien decidió que Vinicius iba a tirar el penalti contra el Villarreal. Él decide. Solo se ha perdido ocho minutos en lo que llevamos de temporada, mientras que el resto del equipo, menos Courtois, ha tenido descansos. Mbappé no porque no es bueno prescindir de un delantero que está en racha.

Al mando de los penaltis

Incluso el sábado, un día en el que el protagonismo fue para Vinicius, el francés cerró el encuentro con un gol. Lleva 14 en 10 encuentros que ha jugado. Según Míster Chip, solamente ha dejado de marcar en un partido. «Está en un momento en que es decisivo prácticamente en todos los partidos», contaba Xabi Alonso la semana pasada. «Es clínico frente a la portería». Si en su primer curso, pese a que necesitó tiempo de adaptación y pese a otros problemas, acabó como Bota de Oro. Era cuestión de tiempo y de tener paciencia. Su rival el año pasado fue Gyökeres, que entonces jugaba en el Sporting de Portugal. Fichado por Mikel Arteta para el Arsenal, suma tres tantos esta temporada. Muy lejos de los monstruos.

Así que si Kylian Mbappé quiere repetir trofeo no puede relajarse. Su ritmo es espectacular y puede empezar a pelear con los números de Cristiano Ronaldo (ambos llegaron a cuarenta goles en LaLiga en el mismo número de partidos). «Tenemos que enganchar bien con él. Puede hacer una temporada espectacular», explicaba Xabi Alonso del futbolista sobre el que gira su proyecto, por ahora con más luces que sombras, aunque las sombras hayan asustado.

Mbappé está más fino, más rápido y más convencido que el año pasado. Pero eso se puede decir también de Kane o de Haaland. El primero rompió su maleficio respecto a los títulos con la conquista de la Bundesliga el año pasado y la Supercopa al comienzo de este. Quizá eso le ha dado la seguridad necesaria para ser todavía más definitivo que antes. «No necesito decir mucho que todos no vean ya. Solo puedo decir una cosa: mira cómo trabaja sin balón», explicaba Kompany, el entrenador del Bayern y que está disfrutando de su futbolista. Sucede con muchos delanteros: cuando superan la treintena (32 tiene el nueve inglés) a su capacidad goleadora añaden la experiencia de leer los partidos y las jugadas. Pierden físico, pero ganan en colocación. «Mira cómo presiona, cómo ayuda al equipo, cómo recupera balones. Podemos hablar de talento y habilidad, pero destaco estas cualidades porque hay que trabajar duro y con constancia para llegar a su nivel», continuaba su técnico. El caso es que Kane suma 18 tantos en 10 partidos. Unas cifras de otro planeta.

Haaland y su hijo

Por eso Haaland se exige tanto ahora y el resto de la temporada. Es un depredador que sabe que hay otros depredadores cerca y hay que estar listo: «Nunca me he sentido mejor de lo que me siento ahora. Se trata de preparación, de estar listo para los partidos. Puedes estar preparado físicamente, pero también tienes que estarlo mentalmente de adaptación», decía el delantero noruego. Es mejor porque es más feliz: «Tener un hijo me hace incluso mejor, porque desconecto más que nunca: no pienso en el fútbol en absoluto», contaba después del último encuentro del City.