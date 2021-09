El vídeo del escándalo del Brasil-Argentina: los argentinos se van del campo y se suspende

Fútbol

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) de Brasil pidió la Policía Federal, y a sólo tres horas del Brasil-Argentina, el aislamiento o la deportación inmediata de 4 futbolistas de la selección argentina que, según la entidad, mintieron en inmigración sobre las exigencias durante la pandemia. Pidió a las autoridades civiles la «cuarentena obligatoria o su inmediato retorno al país de origen» de los futbolistas, después de detectar “incumplimiento a las reglas sanitarias del país y, supuestamente, declarar en un formulario oficial informaciones falsas». Los futbolistas era Emiliano Martínez, Emiliano Buendía y Cristian Romero y Lo Celso, quienes tras jugar en la Premier viajaron a Suramérica para formar parte del equipo que entrena Scaloni y disputar el choque contra Venezuela y el de Brasil.

Las normas sanitarias brasileñas exigen que las personas que estuvieron en los últimos 14 días en Reino Unido, India y Sudáfrica deben cumplir una cuarentena obligatoria, que los jugadores argentinos no cumplieron, pues no hubiesen tenido tiempo para jugar el encuentro. El Ministerio de Salud y la Secretaría regional de sanidad de Sao Paulo fueron avisadas por Anvisa de que las informaciones prestadas por los viajantes «eran falsas». Los argentinos habían dicho que sí habían hecho cuarentena y no era cierto, por lo que consideró «que la situación de riesgo sanitario era grave y, por eso, orientó a las autoridades en salud locales para la cuarentena inmediata, por lo que están impedidos de participar de cualquier actividad».

🚨 Mamarracho mundial de Brasil. En el medio del partido, autoridades sanitarias quisieron hacer salir a los jugadores argentinos provenientes de la Premier



Argentina, como había dicho, hizo valer el "todos o ninguno" y la Selección campeona de América se retiró del campo

Por eso la Policía Federal se presentó en el hotel de concentración de Argentina en busca de los cuatro futbolistas, pero finalmente, con la mediación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ante la Confederación Brasileña y el Gobierno brasileño, la orden no se llevó a cabo y los jugadores pudieron formar parte del plantel de Sergio Scaloni. Desde Argentina se tildaba de escándalo lo sucedido.

Pero es que no había acabado. Con el partido comenzado, la autoridad sanitaria brasileña ha insistido en llevarse a los jugadores, ha entrado en el césped y toda Argentina se ha ido del campo. El partido se ha suspendido oficialmente.