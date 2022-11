Mundial de Qatar 2022: Xavi Simons, el niño maravilla ya está aquí

Cuando Xavi Simons tenía 14 años casi nada en su vida era como la de cualquier niño de 14 años, y no porque jugara en las categorías inferiores del Barcelona. Su cuenta de Instagram ya superaba el medio millón de seguidores y no había partido en el que no tuviera que firmar un buen puñado de autógrafos. Tenía hasta un logo personal. Y es que, claro, con esa melena a lo Valderrama llamaba mucho la atención y, además, o sobre todo, lo que se veía en el campo era sorprendente. En 2015, cuando tenía 12 años, era el capitán del Infantil B del Barcelona que ganó el Torneo Internacional LaLiga Promises, y dio una exhibición en ese torneo muy seguido por televisión: era como un jugador de Primera en miniatura, y además de los buenos. Los movimientos, los pases, la visión de juego... Hasta el nombre, que no es casualidad, porque se llama Xavi por el que en ese momento era futbolista del Barça y ahora es entrenador en el Camp Nou. Peggy, la mamá de Simons, era fanática de Xavi Hernández y por eso eligió ese nombre, pese a que Regillio, el papá, que había sido futbolista en Países Bajos, se opuso al principio. Terminó cediendo.

The captain of that Barcelona 03 side was La Masia (@Youngcules) wonderkid Xavi Simons 👀 pic.twitter.com/anSln27Ru3 — DMV Soccer (@DMVSoccer96) October 18, 2018

El famoso representante, fallecido este año, Mino Raiola, que llevaba a futbolistas como Ibrahimovic, Pogba o Haaland, se unió al destino de Xavi Simons e incluso, ya de pequeño, Nike le hizo un contrato. Muchos miraban la situación pensando: «Se lo van a cargar». En 2019 tuvo la posibilidad de firmar su primer contrato profesional con el Barcelona, pero el PSG ofreció más dinero y se lo llevó. No terminó de destacar en París con los «mayores» y jugó principalmente en el filial. Entonces se pudo pensar eso de que se lo habían cargado... Aunque seguía siendo un niño. Se ha ido al PSV y allí, por fin, está encontrando su lugar en el mundo. Por fin es un decir: ¡sólo tiene 19 años!, pero se lleva hablando tanto tiempo de él... En los 22 partidos que ha disputado este curso, ha marcado 10 goles y ha repartido 4 asistencias, y Van Gaal no ha dudado en llevarlo al Mundial con Países Bajos, pese a que todavía no se ha estrenado con la absoluta. Curiosamente, Van Gaal fue quien hizo debutar en el primer equipo del Barcelona a futbolistas como Puyol, Víctor Valdés, Iniesta... Y Xavi Hernández.

Xavi le cerró las puertas

Se especuló con la posibilidad de un regreso de Simons al Barça el pasado verano, pero se hacía difícil tras las palabras que había dicho Xavi hace un tiempo, antes de sentarse en el banquillo azulgrana. «Muchas veces, la gente con 15 o 16 años tienen prisa. A Iniesta y a mí nos costó tres o cuatro años; y ahora no hay paciencia y hay demasiada prioridad económica sobre lo futbolístico», opinó. «Si eres un futbolista de la base, te he dado cariño y te he dicho que hay un proyecto contigo, y te vas, estupendo. Pero yo le diría: ‘’Aquí no te podemos recuperar de ninguna manera’'; porque al final ¿cómo se valora a los que se quedan? El que marcha para mí no puede volver», concluyó.

What a peformance from Xavi Simons today, he's actually unreal man. Wish he played like this at Paris. pic.twitter.com/x6qnQtoyKG — 🇯🇵 (@MbappeProp) October 28, 2022

El chaval que se fue de La Masía, eso sí, se convirtió en otro en París. Y mandó un recado. «Créanme, en el Barça trabajan mucho con la pelota, pero no en el gimnasio», afirmó Simons a ESPN. «La Ligue 1 es físicamente fuerte y tienes que protegerte. Ser pequeño no importa, pero ser fuerte sí. Tenía 16 años cuando llegué al PSG. Con todos esos muchachos, se nota la diferencia desde el principio», reflexionó en «Voetbalzone» Simons, ya preparado para el fútbol físico moderno unido al toque que perfeccionó en el Barça.