Mundial de Qatar 2022: El gesto de Luis Enrique con el Kun Agüero tras ser rechazado por la selección argentina para estar en la concentración

La relación entre Sergio Agüero y AFA nunca fue buena, pero ahora que ya no está en activo todavía es peor. El delantero explotó porque no recibió autorización para para a ver a sus excompañeros en la concentración. La idea del argentino era estar en la previa al debut de la selección. “No pude ver a la Selección todavía. Pero bueno... Vamos a ver. Está todo medio raro”, expresó el Kun durante un stream. Y explicó: “No es que no me dejaron. Supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me suena medio raro. Me suena raro que tarden tres o cuatro días. Yo hablo, pregunté, viene de arriba. Después veo que otros están ahí adentro. Es raro que no te hagan una credencial rápido. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Qué sé yo... La AFA”.

Kun Aguero: "Si no quieren que vaya (a la concentración de la Seleccion) que me lo digan en la cara". pic.twitter.com/F1FFDxMfWT — Pablo Gravellone (@gravep) November 21, 2022

Por otra parte, el Kun también desveló que se mantendrá al margen porque no quiere molestar: “Mañana juegan. No voy a ir a molestar. Voy a esperar a que termine todo. Quería ir antes, a desearles suerte. Es rara la situación. Somos Argentina y hay muchas cosas que tenemos que aprender. No tengo problemas en decirlo. La cosa es medio rara, extraña. Nunca le hice mal a nadie. Siempre me porté bien. Capaz hay gente que no le gusta que le diga las cosas malas. La cosa es media rara. Te da bronca que otros llegan el mismo día del viaje y de repente están ahí. Mandé un mensaje bien. Si no quieren que vaya, está todo bien, que me lo digan en la cara”.

La selección española con Luis Enrique al mando sí le invitó a que pudiera estar en la concentración y que pudiese dar ánimos a muchos de sus amigos: “Mirá si voy a España y todavía no fui a ver a mis compañeros. Estoy esperando que alguien de ahí me llame y me diga algo, de la AFA”.