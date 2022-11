Mundial de Qatar 2022: Horario y dónde ver en tv el Inglaterra - Estados Unidos

Después del deslumbrante estreno de Inglaterra en el Mundial le toca confirmarlo ante Estados Unidos, un rival más exigente para los eternos aspirantes. El partido entre ingleses y americanos, correspondiente ya a la segunda jornada, es el viernes 25 de noviembre a las 20:00, hora peninsular, y podrá seguirse en televisión a través de Movistar y de la app Gol Mundial.

La gran duda de los ingleses era Harry Kane, alma y delantero del equipo. Pese al 6-2 del duelo inicial ante Irán no marcó, aunque sí jugó un buen partido, porque aunque sea un delantero de área sabe hacer muchas más cosas. Fue sustituido a falta de un cuarto de hora, aparte de porque el encuentro estaba resuelto, por precaución, porque había sufrido un golpe en el tobillo. “Harry está bien. Ha trabajado separado del grupo, pero está bien para el viernes. Le hicimos un escáner el miércoles para asegurarnos de que todo está bien”, dijo Gareth Southgate en la cadena británica BBC.

McGuire también está bien

El jueves el atacante ya se ha entrenado con normalidad, lo mismo que McGuire, el central que tantos contrastes tiene. En 2019 se convirtió en el defensa más caro del mundo, después de que el Manchester United pagara 87 millones por él al Leicester, pero con los “diablos rojos” ha ido perdiendo protagonismo e incluso ya no es titular. “Yo he creído siempre en mí, he dado todo en los entrenamientos para estar al mejor nivel. Quiero jugar siempre, voy a luchar por ello, no es donde quiero estar, pero me siento bien, estoy fresco. He estado con Cristiano un par de años y le han criticado con frecuencia. Si le critican a él, que para mí es el mejor, cómo no van a criticar al resto”, aseguró en conferencia de prensa.

Enfrente, una selección estadounidense que dejó dos caras en su debut ante Gales. Tuvo una primera parte muy buena en la que fue el claro dominador, pero después se fue viniendo abajo y cedió el empate por el penalti que transformó Bale. Con una selección muy joven, no dudan en señalar que no están en Qatar de paseo.

Inglaterra vuelve a generar expectación con esta gran generación de futbolistas que tiene. Curiosamente, los inventores del fútbol sólo poseen una Copa del Mundo, la ganada en 1966 en casa, en una de las finales más polémicas de la historia contra Alemania, con el gol fantasma de Hurst.