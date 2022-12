La indignada respuesta de Luis Enrique en Twitch a un comentario sobre Cataluña

Los octavos ya son una amenaza de una despedida rápida del Mundial de Qatar, por eso Luis Enrique ha despedido el Twitch antes del partido de Marruecos con esta frase: “Espero y deseo que nos volvamos a ver y, si no es así, la vida continúa. Este puede ser mi último ‘stream’ si caemos ante Marruecos, pero espero que no sea así”.”, porque ya ha asegurado que si España pierde, a él no le ven más haciendo streamers. “Ya os garantizo que no sigo en Twitch después del Mundial. Esto es una experiencia y un hecho enriquecedor, porque es una maravilla estar un rato con vosotros”, ha dicho el seleccionador, tan relajado y feliz como siempre que habla en Twitch, muy lejos de la tensión y las respuestas altisonantes y algunas fuera de lugar de la conferencia de Prensa de horas antes.

Los dos Luis Enriques se han visto antes del duelo decisivo del Mundial. El primero, frente a la prensa, sin escoger las preguntas, algo malencarado, sobre todo en el tono, juzgando las preguntas y el segundo, junto al Lorenzo del Pozo, readaptador de la selección española, gastando bromas, como si estuviese entre amigos.

La pelea contra los 'topicazos' en el mundo del fútbol 👀



Le preguntan por la falta de experiencia de la Selección Española y la respuesta es @LUISENRIQUE21 en estado puro 😬 pic.twitter.com/btjAjtPIbM — DAZN España (@DAZN_ES) December 5, 2022

El mismo entrenador, la misma persona, pero un modo muy distinto de afrontar la comunicación con el receptor. En un lado es desafiante, en otro empático. Iba anunciando los goles de Brasil: “1-0 Brasil. Ya empieza a arrancar la máquina”, decía. También le han preguntado cómo parar a Brasil, pero como un partido contra ellos no sería hasta la final, no se lo ha tomado en serio: “Qué terapia se puede usar contra Brasil? Será de choque seguro”, ha dicho. Tampoco ha sido muy preciso con Mbappé: “Cómo parar a Mbappé? Ya jugamos contra Francia e hicimos un muy buen partido. Marcó un gol en offside. Ya llegará el momento, ojalá nos enfrentemos a Francia. Será una buena señal”, ha contestado.

Sí que ha habido un momento en el que ha sacado su mal genio. Ha sido cuando ha contado a dónde va a ir el dinero que se consiga por las suscripciones a su canal de Twich: ““Todo lo que se recaude irá a la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia y a su proyecto ‘Pabellón de la Victoria’ en el Hospital Sant Pau de Barcelona, un proyecto que cuida a los niños gravemente enfermos y a sus familias en momentos de máxima dificultad”, ha contado. Y de repente ha leído un comentario que no le ha gustado nada: “A Cataluña no le doy ni un duro”. Ahí, Luis Enrique ha abandonado el buen humor y se ha puesto serio: “Si consideras que una persona por nacer en un sitio y hablar de otra manera es mejor que otro... Si por eso no quieres dar tu dinero, no lo des. Es más, que quede claro, no queremos tu dinero”, ha contestado.

Además, ha hablado del tono físico de los futbolistas: ““Ves a los jugadores pasar, a la velocidad que van, y piensas, estando bien físicamente a nuestra edad, si chocas con ellos te destrozan”.

Y ha pedido paciencia y calma al aficionado: “¿Por qué vas a estar nervioso para mañana? Si vas a ver a tu selección y vas a disfrutar de ella. Naturalidad y tranquilidad”.