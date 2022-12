El dardo directo a Luis Enrique del club del jugador vetado en la selección

La derrota de España ante Japón sigue levantando ampollas. La goleada inicial a Costa Rica salvaba a España de marcharse a casa antes de lo previsto. La selección deslumbrante del primer partido se vio agarrada a la diferencia de goles para seguir al menos unos días más en Qatar.

A punto estuvo de tirar el Mundial en dos minutos de despiste. Japón desarmó a la Roja y demostró que la victoria ante Alemania no era una casualidad. Por algunos minutos, la selección española estuvo fuera del Mundial de Qatar 2022. Sí, ese equipo que maravilló a puro toque en el partido ante Costa Rica y mereció ganarle a Alemania estuvo virtualmente eliminado en fase de grupos. Finalmente logró el pase por la diferencia de goles.

Las críticas hacia el seleccionador no se hicieron esperar ni tampoco los que volvieron a acordarse de la ausencias. Sergio Ramos, Borja Iglesias y Iago Aspas volvieron a la palestra tras el pobre papel demostrado por la selección nacional.

El técnico asturiano sigue sin contar con el delantero de Moaña, pese a tratarse del cuarto máximo goleador español de LaLiga Santander con siete tantos, sólo superado por el polaco Robert Lewandowski, con 13 tantos y Muriqi (Mallorca) Borja Iglesias, con ocho.

Tal vez por eso, tras la derrota de España, el Celta volvió a mandar un mensaje al seleccionador a través de sus redes sociales. El club de Aspas se ha acordado de Luis Enrique, concretamente en su cuenta en inglés, donde han lanzado un claro mensaje a Lucho: “¿How do you say “el mejor delantero español” in english?”, y acompañando el tweet aparece una foto en primer plano de Iago Aspas.

How do you say “el mejor delantero español” in english? 🤔 pic.twitter.com/Pp7NCy4OPS — RC Celta English (@RCCeltaEN) December 3, 2022

Aunque no nombra directamente al seleccionador, los usuarios no tienen duda de quien es su destinatario ya que no se trata de la primera vez que el equipo vigués emite mensajes ‘subliminares’ al asturiano por no contar con su jugador franquicia.

De hecho el pasado mes de agosto, un mensaje sencillo y directo, el nombre oficial de la selección española de fútbol @sefutbol con un emoticono de una mano saludando fue suficiente para que el Celta señalase directamente a Luis Enrique como el gran culpable de las ausencias de Iago Aspas en el combinado nacional.

Luis Enrique dijo en uno de sus directos de Twitch que no lo había convocado para el Mundial de Qatar 2022 para evitar que se lesionara pero que lo tenía en su once de la Liga Fantasy. Una afirmación que ha incendiado aún más a la afición celtarra.

No convoca a Iago Aspas para que no se le lesione. Todo un genio el Lucho. 🎩 pic.twitter.com/9MKCvQMi4E — ByFactory (@ByFactory_YT) November 25, 2022

Si España no hace un buen papel ante Marruecos y logra su pase a cuartos, a buen seguro que el delantero del Celta volverá a estar en boca de todas. El debate está servido...