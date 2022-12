Luis Enrique sobre Ferran, el novio de su hija Sira: “Es un pesado que no veas”,

Luis Enrique es más Luis Enrique que nunca en Twich. Lo ha descubierto en el Mundial de Qatar 2022 y es la gran revelación streamer. Pasan los días y las preguntas y respuestas siguen creando curiosidad y atrayendo gente. El martes juega España contra Marruecos los octavos de final y el entrenador de la selección ha hablado del estado de ánimo y de la moral del equipo: “A tope. Ayer entrenamos, sirvió para analizar la situación, que los jugadores dieran su opinión, lo que sienten y soy muy optimistas en la línea de los últimos partidos. Creo que la línea de la Selección es ascendente, queremos mejorar para poder estar en cuartos”.

También de cómo es la rutina de entrenamientos: “La mayoría de días, intentamos dar uno de descanso en la semana si está todo bien colocado. Al ser segundos jugamos el martes y damos un día de libertad y poder cambiar el chip, es muy importante que la cabeza funcione. No hay competición en el mundo que motive tanto a un futbolista. Representar a tu país en una competición con esta audiencia e importancia implica tener a todos los jugadores motivados”.

Ha confesado las horas que duerme: “Yo duermo muy bien, del tirón. Lo hago con tapones y no me entero de nada. Sé que hay una oración a partir de las 05:00 horas pero yo no la he escuchado aún”. Ha nombrado, de nuevo, por una pregunta, a Gavi y al Rey o ha contado que le encantan las prórrogas: “Me encantan, 90 minutos de fútbol son pocos. Creo que se tendrá que jugar por tiempo efectivo. Aunque sea a reloj parado, pero si buscamos espectáculo, el fútbol defensivo también es un arte, pero hay que proteger el fútbol contra las pérdidas de tiempo. Me gusta tanto descuento”.

Le pregunta por todo, por ejemplo, por Luis Aragonés:” A mi me hubiera gustado que me hubiera entrado él. Yo tuve muy buenos entrenadores pero él iba un punto por encima en cuanto a implicación. Era muy auténtico y carismático. Un orgullo. Fue muy injustamente criticado por la prensa y es uno de los grandes de nuestro deporte. Incomparable”.

Y cuando le han hablado de la disciplina física de los jugadores, ha salido el nombre de Ferran Martínez, el novio de su hija Sira: “Todos los que están a este nivel tienen que serlo. Siendo tan jóvenes asustan.Todos se cuidan, van al gimnasio, psicólogos... Por poner ejemplos, Azpilicueta, Koke, Ferran que es un pesado que no veas, Llorente también es muy pesado. Yo como jugador también lo era”.

Ha hablado con naturalidad de los miedos: “He tenido miedos, distorsiones de la realidad. Cuando algo te preocupa ríete. Es imposible tener ansiedad cuando uno se está riendo. A mi me sirve. Tengo muy mal perder, eso sí. Si me gana mi mujer al parchís me cuesta”.

Y ha contestado a quién es mejor, Messi o Maradona: “Por qué escoger? Qué suerte ha tenido Argentina. Son equipos diferentes, entrenadores, épocas diferentes... La época del ‘Pelusa’ nos hizo disfrutar a todos. Messi ahora es el número uno del fútbol mundial”