El durísimo ataque de Argentina contra un tertuliano de El Chiringuito por sus críticas a la selección

Argentina se mide a Croacia en la primera semifinal del Mundial de Qatar, uno de los grandes partidos del campeonato con la gran favorita, liderada por Messi y la selección sorpresa del Mundial, la Croacia de la que tira el interminable Modric. Son los dos grandes jugadores del Mundial, junto a Mbappé. “Lo conozco y siempre fue así”, decía Scaloni, entrenador de Argentina de Messi. “No es mérito del cuerpo técnico, es mérito suyo. Tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidio”. Nicolás Tagliafico, su compañero, lo confirmó: “¿Su último Mundial? Vamos a ver si sigue jugando o no. Vamos a disfrutarlo todavía, que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros y al fútbol. En caso de que a él le vaya bien nos va a ir bien a todos. Queda mucho camino todavía, queda un partido muy difícil mañana y centramos todas nuestras fuerzas en eso”.

También Jorge Valdano habló del astro argentino y de lo que está dando en el Mundial, donde se ha convertido en uno de los futbolistas de referencia: “Ocurre que ahora Messi se ha reconciliado con el fútbol y lo está valorando. Creo que está en un momento de exaltación personal, disfruta del todo: de que sus hijos lo están viendo, de la gente que por fin lo ha abrazado, de un grupo que lo respeta y lo quiere tanto”. Eso hizo que Juanma Rodríguez, tertuliano de El Chiringuito, le respondiese: “Universo Valdano dice que quien no quiere a Messi no quiere al fútbol. El grado de idiocia va en aumento”, contestó en las redes sociales. Y luego, se peleó con su compañero Matías Palacios: “Esto es echarle tierra en los ojos al rival, esto no es fútbol. Esto es antifútbol y antifair-play”. Tú, que eres un caballero, no te debejes dejar imbuir por una ola que no sé a dónde conduce. Pero como yo no soy un caballero, lo único que espero es que le metan cuatro. Yo soy un pirata también”. Y siguió: “Todo el mundo está en contra de esta actitud. No jugará Argentina contra Croacia, será Argentina vs Resto del Mundo. Croacia debería llevar una camiseta de la ONU”. No tenía fin.

👉@jpedrerol: "Un poco de sentido del humor..."



🗞️🇦🇷 Las DURAS CRÍTICAS desde Argentina a @juanma_rguez, en #JUGONES. pic.twitter.com/O7ICtzNx9V — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 13, 2022

Desde los medios argentinos le han respondido intentando ningunearlo. “¿Quién sos?”, le dice una presentadora en un vídeo que ha montado el programa. “Anda a lavarte la boca”. En otro programa, además de preguntarse si de verdad era periodista, se aseguró que era un “resentido”. “No agarra una pelota”, continuó el periodista.