Las quejas de Portugal por el arbitraje ante Marruecos: “Nos ponen un árbitro argentino después de lo que pasó con Messi”

Marruecos eliminó a Portugal e hizo historia al convertirse en el primer país africano que disputa la semifinales de un Mundial de fútbol. El encuentro dejó la imagen de Cristiano Ronaldo marchándose entre lágrimas en el que seguramente haya sido su último Mundial. En Qatar se ha convertido en el único jugador de la historia en marcar en cinco citas de este tipo. Empezó el choque de cuartos como suplente y salió en la segunda parte. El duelo también ha dejado polémica por el arbitraje y Pepe fue el que más alto gritó. “No vio la jugada que podía haber sido penalti a Bruno Fernandes. Tuvimos la capacidad de ganar esta Copa del Mundo. Después, tuvimos la sensación de la arrogancia del equipo arbitral. Argentina será campeona. Fueron cinco árbitros argentinos… Qué más puedo decir. Veamos qué pasa”, señaló en declaraciones a RTP3 recogidas por Efe. “Recibimos un gol que no esperábamos, pero tengo que decir que esto es más fuerte que yo y lo voy a tener que decir. Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido. Después de lo que pasó ayer, con Messi”, señaló a SIC.

Se refería el central a la rajada de Leo después de ganar en los penaltis a Países Bajos. No se cortó nada el capitán de la Albiceleste al referirse a Mateu Lahoz, lo que podría suponerle incluso una sanción.

Voy a decir lo que pienso y que se jodan BRUNO FERNANDES

“Hablando, hablando toda Argentina y el árbitro viene aquí a pitar”, insistió Pepe. No digo que venga condicionado... pero ¿a qué jugamos el segundo tiempo? El portero se tiró al suelo. Solo quedaban ocho minutos del tiempo de descuento. Trabajamos en serio y el árbitro ¿ocho minutos? No jugamos nada en el segundo tiempo. El único equipo que jugó al fútbol fuimos nosotros. Estamos tristes. Teníamos calidad para ganar el Mundial y no lo hicimos”, concluyó.

También Bruno Fernandes tuvo una reflexión parecida: “No sé si le van a dar la copa a Argentina. Voy a decir lo que pienso y que se jodan”, afirmó primero. “Es muy extraño que nos pite un árbitro de un equipo que sigue en la Copa. Han inclinado el campo contra nosotros claramente”, continuó.

Portugal sólo se hubiera cruzado con Argentina en una hipotética final. Marruecos ahora se medirá al vencedor del Francia - Argentina. El aspirante del otro lado saldrá de la semifinal entre la Albiceleste y Croacia, que dio la gran sorpresa del Mundial eliminando a la favorita Brasil.