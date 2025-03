La nueva imagen de perfil de Lamine Yamal vestido de España en Instagram que está dando que hablar

Lamine Yamal, la joven estrella del fútbol español y del FC Barcelona, ha vuelto a captar la atención de los aficionados y de los medios con una publicación reciente en Instagram que no ha pasado desapercibida.

La imagen es un dibujo Yamal aparece vestido con la equipación de la selección española, proyectando esa mezcla de talento y personalidad que lo ha convertido en una figura tan destacada a sus apenas 17 años. Esta publicación también tiene un trasfondo más polémico que añade una capa adicional de significado.

Lamine Yamal no se corta

Yamal ha utilizado esta imagen para responder, de manera sutil pero contundente, a las críticas que recibió recientemente por parte de Rafael van der Vaart, exjugador holandés y ahora comentarista deportivo. Van der Vaart, conocido por su paso por el Real Madrid y por su estilo directo al analizar el fútbol, había cuestionado la actitud de Yamal durante el partido de ida de los cuartos de final de la Nations League entre España y Países Bajos, que terminó en empate 2-2. El exfutbolista comentó que le molestaban ciertos detalles, como que Yamal jugara con "los pantalones bajos", que no parecía esforzarse lo suficiente y que mostraba "gestos superficiales". Estas palabras no sentaron bien al joven español, quien ya había reaccionado tras el partido de vuelta —una victoria en penales para España— con un mensaje en redes sociales que decía: "Pantalones abajo, un gol, penalti fallado y A LA SEMIFINAL".

La imagen de Lamine Yamal en Instagram Instagram

Yamal siempre responde

El dibujo en Instagram parece ser una continuación de esa réplica, una forma de reafirmarse frente a las críticas con un toque de humor y seguridad.

El impacto de este gesto trasciende lo meramente futbolístico y pone de manifiesto la personalidad de Yamal, alguien que no teme responder a las provocaciones, incluso viniendo de un ex futbolista como Van der Vaart. La ilustración, con su mensaje implícito, es una muestra más de cómo el jugador combina su talento en el campo con una presencia fuera de él que lo hace único.

Aunque luego digan que no, muestra, también, que los futbolistas están muy atentos a lo que se dice de ellos fuera del campo. Y Lamine lleva tiempo, pese a su juventud, escuchando críticas porque, por ejemplo, no metía goles.