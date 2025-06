Nuevo destino sorpresa para Luka Modric

Luka Modric cerró su etapa en el Real Madrid en el Bernabéu, frente a la Real Sociedad. Fue su último partido de Liga con la camiseta blanca, en un adiós cargado de emoción pero no de despedidas definitivas con el fútbol. A sus 39 años, el centrocampista croata no piensa todavía en colgar las botas. Su carrera sigue viva, y él mismo tiene muy claro el objetivo inmediato: continuar compitiendo durante una temporada más con la mirada fija en el Mundial de 2026.

El futbolista queda libre y podrá fichar por cualquier club sin que medie un traspaso. Se convierte, por tanto, en una oportunidad de mercado atractiva que no ha pasado desapercibida. Se ha hablado de Miami, de Arabia Saudí, de Inglaterra e incluso del Rayo Vallecano pero un nuevo pretendiente ha revolucionado el mercado de fichajes. Así lo recoge en su portada el prestigioso diario italiano 'La Gazzetta dello Sport'.

El deseo de hacer soñar a la afición con un gran nombre parece tentar tanto a Igli Tare como a Massimiliano Allegri. De hecho, -según el citado medio- en las conversaciones sobre el Milan del futuro, la nueva pareja rossoneri baraja seriamente la posibilidad de un gran fichaje: Luka Modric.

Su situación contractual es clave

El ex madridista quiere un equipo y un campeonato de primer nivel para prepararse lo mejor posible para su último compromiso con la selección nacional. El Milan lo sabe y, por ello, los directivos están considerando si intentarlo o no, sopesando los pros y los contras. Entre los pros destacan que Modric no busca un contrato especialmente lucrativo y aportaría clase, personalidad y experiencia al equipo.

Entre los contras estarían su edad -el 9 de septiembre cumplirá cuarenta años- y que en su último año en el Real Madrid jugó menos de la mitad de los partidos como titular.

Sin embargo, en el club milanés consideran que en el Real Madrid jugó seis competiciones en la temporada que acaba de terminar, mientras que con el equipo italiano solo participaría en tres competiciones en la temporada 2025-26. Por lo tanto, Modric podría gestionar sus energías con menos dificultad entre la Serie A, la Copa de Italia y la Supercopa de Italia.

Modric no tiene prisa para definir su futuro pero la operación está en marcha.