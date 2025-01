Oleguer Presas revela las presiones que sufrió por su veto a España: ¡Es aberrante!

El futbolista Oleguer Presas se convirtió en una figura clave en el Barça durante varias temporadas lo que provocó la llamada de la selección en 2006 por parte del seleccionador Luis Aragonés. El ex del Barça que se define como "antifa" y no dudó en posicionarsea favor de la independencia de Cataluña, ha desvelado las presiones que recibió para acudir al combinado nacional.

Solo en una única ocasión el jugador asistió a una concentración de la selección española en el 2006 pero admite que lo hizo obligado. En una entrevista concedida a "La Sotana", el ex jugador del Barça ha explicado que acabó cediendo por culpa de las consecuencias que le podía llevar el negarse, como una suculenta sanción económica o la suspensión de la licencia federativa .

"Es una aberración que te pongan una sanción (por no ir con la selección). Fui a la concentración porque me hicieron pasar por el aro. Tenían claro que yo no quería ir", afirmó

No en vano en 2023 se convirtió en el referente de ERC para tratar de sacar adelante una ley para eliminar suprimir la obligatoriedad de ir con la selección española en todas las disciplinas deportivas. De esta manera, la ley está pensada principalmente para retirar las sanciones que se pueden imponer a aquellos deportistas que rechazan jugar con España por ser independentistas. Los republicanos citaron precisamente el conocido caso del jugador del Barça Oleguer Presas, que renunció a jugar con la selección cuando fue convocado, aunque la Federación respetó su decisión y no le impuso ninguna sanción.

¿Quién es Oleguer Presas?

Más conocido por sus ideas políticas y por repudiar a la Selección Española que por su desempeño sobre el césped tocó la gloria al ganar una Champions con el FC Barcelona. Con 21 años fue fichado por el conjunto azulgrana para formar parte de su filial, en el que estaría algo menos de tres temporadas para después dar el salto al primer equipo culé. Desde 2004 hasta 2008, Oleguer Presas formó parte del primer equipo. Nunca fue un gran prodigio del fútbol, pero consiguió permanecer durante más de siete años en el club catalán antes de firmar por el Ajax de Ámsterdam.

Gramenet, Barcelona y Ajax de Ámsterdam fueron los clubes por los que pasó Oleguer Presas pero si por algo es reconocido el ya exjugador es por sus convicciones políticas y por su “NO” rotundo a jugar con el combinado nacional.

El central recibió la llamada de Luis Aragonés para formar parte de la selección española de fútbol. Sin embargo, fiel a sus convicciones políticas decidió rechazar la posibilidad aunque sí acudió a una jornada de convivencia en Madrid. “Me genera rechazo y aversión lo que representa”, llegó a decir. La elástica que si vistió fue la de la selección de Cataluña y celebró la Champions en 2006 con la estelada.

Independentista, antifascista y defensor de De Juana Chaos

Tras abandonar el fútbol, Oleguer Presas integró la lista de la CUP en las elecciones a la Generalitat en 2012. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, también formó parte de las listas a las elecciones de 2015, aunque por el partido Crida per Sabadell.

Sus convicciones políticas provocaron que incluso la marca Kelme rescindiese su contrato con él. Pero eso nunca alejó a Presas de su objetivo. Independentista y antifascista, habló sobre ello y su carrera como futbolista en un libro publicado en el año 2006 Camí d’Ítaca. También escribió un artículo sobre el terrorista De Juana Chaos, culpable de 25 asesinatos, el cual llevó a la marca deportiva a dejar de patrocinarle.

Además, fue enjuiciado por agredir a un policía durante unos altercados en Sabadell ocurridos en 2003 junto a otros 10 acusados por presunto atentado contra la autoridad y lesiones. Oleguer ha negado que tirase una piedra a un agente, como esgrimía la Fiscalía y la acusación ejercida por tres policías municipales de Sabadell.

A su vez, dijo sentirse indefenso porque, según sostuvo en su declaración en el juzgado, fue detenido y llevado a comisaría sin haber participado en los incidentes y las cargas policiales por las calles del centro de Sabadell, que se originaron después de que la unidad de antidisturbios municipal se estrenara aquella noche interviniendo por las quejas por ruido en el bar Bemba, emblemático de la izquierda anticapitalista. Finalmente, el jugador resultó absuelto.

Clases en un antiguo cuartel de la Guardia Civil

En 2021, Oleguer Presas regresaba al mundo del fútbol y lo hacía de una manera muy especial. El catalán es ahora entrenador, o como él prefiere definirlo «acompañante» es un nuevo proyecto comunitario de una escuela de fútbol que pretende inculcar valores diferentes, más sanos, de los que habitúan en las diferentes escuelas de fútbol base en España.

Los entrenamientos y clases se llevaban a cabo en un antiguo cuartel de la Guardia Civil en Sabadell, su ciudad natal.

“Durante mi experiencia en las prácticas como entrenador (tiene el nivel básico) me di cuenta de que el fútbol base está muy focalizado en el rendimiento y desde mi punto de vista se dan situaciones humanas que no me gustan y que me hacen sentir incómodo”, explicaba Oleguer en una entrevista con Efe.

El proyecto, que formalmente empezó en septiembre de 2018, ya estaba en marcha cuando Oleguer se unió a él como ‘acompañante’ (prefiere esa consideración a la de entrenador o monitor).

Azote de la Superliga y de Rubiales

También se convirtió en un firme detractor de la Superliga. “Me parece que el deporte tiene una parte muy importante basada en el esfuerzo y esta Superliga estaba planteada desde un punto de vista elitista y enfocada en mantener este negocio. El fútbol tiene como valor el esfuerzo, no el dinero. Poco tiene que ver este deporte”. “La Superliga es una vuelta de tuerca más al fútbol-negocio que ya se viene materializando hace tiempo, donde el deporte pierde importancia y el aficionado se convierte en un mero espectador” afirma.

Para Oleguer, esta nueva competición es un claro reflejo de la sociedad actual. “Es hacia donde evoluciona la sociedad, los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres. Es una tendencia del sistema capitalista que para funcionar necesita el sistema de acumulación. En el momento que la industria-fútbol se encuentra en un momento de crisis económica, la forma de salir de ella es darle otro impulso para seguir con su sistema de acumulación”.

Tampoco tardaría en pronunciarse sobre el polémico beso a Jenni Hermoso. "¡Basta! ¡Se acabó! Señor Rubiales" exclamaba en un artículo escrito en Ara en el que acusaba al ex presidente de la RFEF de perpetuar la "cultura de la violación".

Ahora, vive centrado en su vida personal y en proyectos alejados del mundo deportivo pero sigue siendo un símbolo para aquellos a los que "La Roja" les produce una animadversión que va mucho más allá del fútbol.