La otra cara de Alisha Lehmann: bajo rendimiento, seguridad privada, polémicas sexuales...

La selección española femenina de fútbol intentará este viernes clasificarse por primera vez en casi tres décadas para las semifinales de la Eurocopa 2025 para lo que tendrá que deshacerse en Berna de la anfitriona Suiza, un rival frente al que se presenta como favorita, pero que contará con el plus del apoyo de la grada y de partir con una teórica menor presión. La hora de la verdad ha llegado para la campeona del mundo.

Después de una fase de grupos óptima, con pleno de victorias y muchos goles ante Portugal (5-0), Bélgica (6-2) e Italia (1-3), ahora le toca demostrar su candidatura en el primer cruce del torneo, ya sin red que pueda paliar una mala noche. Así, acude a la capital suiza, al Stadion Wankdorf que ya conoce tras jugar ahí ante portuguesas e italianas, como la favorita en este cuarto de final, seguramente el aparentemente más desequilibrado ya que mide a la de mejor ránking (2) contra el de peor (23). Un favoritismo que siempre tiene su doble filo y que deberá ser ratificado en el terreno de juego ante una Suiza dispuesta a dejárselo todo, sabedora de que tiene probablemente menos que perder.

Pero más allá de lo que ocurra en el terreno de juego, Suiza cuenta con una reina absoluta que acapara todos los focos.

Alisha Lehmann, delantera suiza de 26 años que actualmente milita en la Juventus de Turín, solo ha sumado nueve minutos en su selección, pero, con más de 17 millones de seguidores en Instagram, es la jugadora con más fans en esta red social, incluso por encima de la estrella española Alexia Putellas (3.2 millones).

Seguridad las 24 horas

La locura por la que es considerada la futbolista más sexy del mundo es tal que han tenido que ponerle seguridad privada las 24 horas del día. Una de las imágenes más frecuentes de la delantera que milita en la Juventus de Italia es verla rodeada de aficionados, que le piden fotos o autógrafos, ya sea en los entrenamientos de su selección o durante los partidos. Según reportaron medios internacionales, Lehmann nunca está sola y cada vez que se acerca a saludar a los fanáticos es seguida de cerca por un hombre encargado de la seguridad.

Sin embargo, pese a los rumores que indicaban que la suiza había contratado un guardaespaldas, se trata de Christian Inauen -jefe de seguridad de la selección femenina-, según afirmó el responsable de prensa del equipo nacional, Sven Micossé, al diario Blick. “Siempre nos aseguramos de que la seguridad de las jugadoras esté garantizada en todos los estadios. Durante el torneo, esto lo organiza la UEFA, siempre en colaboración con nuestro jefe de seguridad, quien también está presente en todo momento”, explicó.

De su bisexualidad a las ofertas indecentes

Pero la futbolista no se ha colocado en el foco mediático por su talento con el balón sino por sus relaciones amorosas, su confesada bixesualidad o las ofertas inapropiadas que recibe.

Abiertamente bisexual, estuvo a punto de casarse con su ex compañera de equipo, Ramona Bachman, con quien mantuvo una relación de tres años. Si embargo, tras su fichaje por el Aston Vila coincidió con el brasileño Douglas Luiz con quien comenzó un romance que acabó en ruptura. Según publicó el diario The Sun, los posados subidos de tono de la delantera en su calendario para 2023 habrían enfurecido al centrocampista que decidió poner fin a su relación.

En 2023, Alisha también fue protagonista al confesar que le ofrecieron 100.000 dólares si aceptaba tener una noche de sexo con el sujeto que le envió el mensaje.

En su participación en Dir Tea Talk, presentado por la rapera alemana Shirin David, contó algunos pormenores de aquel episodio: “Estaba en Miami, mi lugar favorito, y me encontré con unos amigos en un club nocturno. Recibí un mensaje en mi móvil, al que no respondí, pero la misma persona le envió un mensaje al guardaespaldas que me cuidaba. Los mensajes vinieron de una persona muy conocida. Ya nos habíamos cruzado anteriormente en un evento. El mensaje decía: ‘Pagaré a Alisha 100.000 dólares para pasar una noche con ella’”.

La anécdota generó asombro en el estudio y todos quisieron saber su contestación: “Mi respuesta fue: ¡de ninguna manera! ¿Y sólo 100.000?”, respondió entre risas. Pero, a pesar de su negativa, el hombre insistió a través del guardaespldas de la futbolista a quien le siguió enviando mensajes.

Lehmann no dio ningún detalle sobre quien era esta persona, ni siquiera a qué se dedica, solamente se limitó a decir que es una “celebridad conocida internacionalmente”. Además, reveló: “Lo loco es que todavía tengo su mensaje en mi teléfono. Es un poco estúpido”.

La sorprendida rapera alemana Shirin respondió: "¡Tengo que saber el nombre! ¿Es futbolista?". Pero Alisha, de 24 años, se limitó a decir: "No puedo revelarlo. Pero es muy, muy conocido internacionalmente".

Una pelota entre sus piernas

En 2023, tras el revuelo generado por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso que provocó una cruzada contra el machismo, la suiza se vio envuelta - muy a su pesar- en otra polémica.

El músico de 37 años -con casi dos millones de oyentes mensuales en Spotify-, es conocido por sus impactantes letras. Pero una simple línea de su nuevo éxito 'Godfather' provocaba una agria polémica en redes. Musclebound Bang rapea: "No soy una pelota, pero estoy entre las piernas de Alisha Lehmann". Los medios suizos y la afición no tardaron en cargar contra el artista.

Hoy, puede que no sea protagonista sobre el césped pero volverá a desatar la locura en las gradas.