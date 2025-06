El Oviedo remonta al Mirandés (3-1) y regresa a Primera 24 años después

El Oviedo puso fin al gran sueño del Mirandés, que por un momento tuvo cerca el ascenso a Primera, siendo uno de los equipos más modestos de Segunda. Marcó Panichelli poco después de que se cumpliera el primer cuarto de hora. Se unía ese tanto al que llevaba al Carlos Tartiere conseguido en la ida, pero no fue suficiente. Si increíble ha sido la temporada del Mirandés, espectacular es lo que ha conseguido Santi Cazorla, que con 39 años volvió a su tierra y con 40 consiguió el ascenso en el que ha considerado como uno de los partidos más importantes de su vida. Y si hubo un penalti por mano de Reina en el área del Mirandés, el lanzador no podía ser otro que el veterano centrocampista. Seguramente no está entre las diez penas máximas que mejor ha tirado en su vida, ni entre las 20, pero es una de las que más feliz le ha hecho, porque acabó dentro.

Y dentro del partido estuvo en todo momento el Mirandés. El empate le servía y tuvo opciones de anotar algún gol más. El miedo podía más que el fútbol, y fue Ilyas el que aprovechó un balón suelto en el área para marcar el segundo. Con ese resultado se iba a la prórroga, pero no podía haber penaltis: si después de los 120 minutos se llegaba igual, subía el Oviedo, porque quedó en mejor posición en la liga.

Pero sí hubo un movimiento más. Portillo, que había entrado en la segunda parte, logró el tercero ya en la prórroga. Los nervios pudieron entonces con todo el mundo y se montó una tángana monumental, a la que se unieron hasta los jugadores que estaban en el banquillo, y que acabó con las expulsiones de Egiluz y Costas, uno de cada equipo.

Esas rojas ya no podían cambiar nada. No había tiempo. Cuando llegó el final del encuentro, la invasión de campo estaba cantada. Nadie se quedó en su asiento. Todos al verde a celebrarlo.

3-. Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal (Lucas, m. 82), Costas, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Colombatto (Portillo, m. 82); Hassan (Luengo, m. 76), Santi Cazorla (De la Hoz, m. 72), Ilyas Chaira (Paulino, m. 96); Fede Viñas (Alemao, m. 72).

1-. CD Mirandés: Raúl Fernández; Hugo Rincón (Carlo Adriano, m. 103), Tomeo (Tachi, m. 115), Egiluz, Parada (Martín, m. 103), Iker Benito; Reina (Álex Calvo, m. 105), Gorrotxategi, Lachuer (Joel Roca, m. 91); Izeta (Butzke, m. 96)y Panichelli.

Árbitro: Sesma Espinosa (comité riojano). Amonestó a los locales Fede Viñas (49’) y De la Hoz (117’) a los visitantes Reina (85’) y Lachuer (90’+4) y Egiluz (117’). Expulsó por roja directa al visitante Postigo (74’)

Goles: 0-1, M. 16: Panichelli. 1-1, M. 39: Santi Cazorla, de penalti. 2-1, M. 52: Ilyas Chaira. 3-1, M. 103: Portillo.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de la final del playoff de ascenso de LALIGA HYPERMOTION disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 29.624 espectadores.