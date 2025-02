El papel de un jugador del Madrid en la recuperación de Diakhaby

Las lesiones son la peor cara del fútbol. Y, muchas veces, hay 'culpables' que en realidad nunca habrían querido serlo. Es el caso del central del Valencia Mouctar Diakhaby, que contó este jueves que el apoyo recibido por parte del centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni le sirvió de motivación durante su rehabilitación para levantarse de la grave lesión de rodilla que se produjo el 2 de marzo de 2024 en el partido entre ambos equipos en Mestalla cuando el madridista se cayó encima de su pierna derecha.

"He recibido varios mensajes de Tchouaméni. Me escribió mucho durante la lesión. Tenemos a un amigo en común, Ferland Mendy, y le doy las gracias porque desafortunadamente sale en la imagen de la lesión, pero él me ha dado motivación a levantarme de esta lesión", dijo en rueda de prensa.

Diakhaby compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Paterna después de su vuelta a los terrenos de juego 330 días después de superar su luxación de rodilla y tras ser el protagonista del último partido contra el Leganés en Mestalla en el que marcó el 2-0.

En ese aspecto, Diakhaby explicó que cuando estás tanto tiempo sin jugar una competición de alto nivel como LaLiga todo va muy rápido y ve a los jugadores más físicos y rápidos que él. "Tienes que coger los hábitos que tenías, buscar soluciones rápidas, todos esos hábitos tienes que volver a adquirirlos y para eso tienes que estar bien físicamente y de mente. Tampoco puedes desconectar, tienes que ver todos los partidos", comentó.

Pero el central franco-guineano reconoció que durante el proceso de recuperación que duró diez meses no tuvo nunca miedo porque en su cabeza no existía la opción de no volver a jugar al fútbol: "En mi cabeza cuando hice la cirugía sabía lo que tenía y tenía claro que iba a volver, no tenía dudas sobre eso. Lo que no sabía era cómo iba a volver, cómo iba a responder la rodilla. Pero tenía claro que iba a volver. No he hablado con gente (psicólogo), tengo la fuerza mental de decirme a mí mismo que la opción de no poder volver a jugar al fútbol no existía para mí", aseguró.

Además, Diakhaby comentó que habla mucho de la lesión con el nigeriano Sadiq Umar, pues el delantero también ha pasado por una grave lesión de rodilla (ligamento cruzado anterior) y le gusta escuchar todas las experiencias para aprender de ellas. Y es que las lesiones de larga de duración son la peor cara deportiva del fútbol. Aún así, el tortuoso camino de Diakhaby parece haber llegado ya a su final, y el jugador está listo para volver a competir. Por fin recuperado, suma ahora 74 minutos en Liga y apunta a la titularidad en un futuro no muy lejano.