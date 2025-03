El pasado merengue de Pedro Sánchez: el motivo por el que dejó de ser del Real Madrid y hoy apoyará al Atlético

Llegó la cita más esperada de la Champions. Atlético de Madrid y Real Madrid disputan la vuelta de los octavos de final en el Riyadh Air Metropolitano. La eliminatoria llega totalmente abierta tras la victoria de los de Ancelotti por la mínima (2-1) en el Santiago Bernabéu. El conjunto rojiblanco buscará la remontada y eliminar por primera vez en la máxima competición continental a su eterno rival. Y para ello convertirán su estadio en un infierno.

Un encuentro a vida o muerte que vivirán con especial tensión la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso y el alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida, que nunca ha ocultado su pasión rojiblanca. Reconocida seguidora del Real Madrid, Isabel Díaz Ayuso no se ha cortado a la ahora de felicitar y apoyar a su equipo. Incluso en 2021, hizo una promesa si el equipo blanco gana la Liga de Campeones: “Si el Real Madrid gana la Champions, prometo poner camiseta y bufanda blanca a Almeida”. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es un fiel seguidor del Atlético de Madrid y respondió a través de las redes sociales a esta promesa de Ayuso: “Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja...”. Una promesa que no pudo cumplir por que ese año el City fue campeón.

Pero no solo mantendrá en vilo a la política madrileña sino a gran parte de la clase política de este país, siempre muy atenta a lo que sucede en nuestro fútbol especialmente -ya sea por amor o por odio- si se trata del Real Madrid.

¿A quién apoyará Sánchez?

El futbol levanta pasiones en España y la política no es ajena a ello. Si el debate del Estado de la Nación se trasladara al ámbito futbolístico, las intervenciones de los diputados no serían menos enérgicas y apasionadas. De hecho, el deporte rey no ha faltado en muchas intervenciones parlamentaria como cuando Gabriel Rufián criticó la celebración del Mundial de Fútbol en Catar o tiró de ironía en el debate de investidura: "España se rompe porque el Girona ahora va primero". Íñigo Errejón también llevó el futbol al terreno político cuando solicitó en el Congreso que la selección española vistiera los colores del arcoíris en el Mundial de Fútbol de Catar 2022 en protesta por la ley del país árabe que pena con la cárcel a quien exhiba banderas LGTBI+ durante la competición deportiva.

Tanto el futbol como la política llevan en su ADN cierta dosis de pasión e incluso ha servido para hacer comparaciones que han dado mucho de que hablar. El portavoz de ERC lanzaba en su día una ingeniosa comparación: "Hay dos grandes entes en este país a los que antes de darlos por muertos tienes que esperar un rato. El Real Madrid en Champions y el otro es Pedro Sánchez”.

Sin embargo, debe ser lo único que une al equipo blanco y a Pedro Sánchez que siempre ha confesado apoyar otros colores.

Un pasado blanco

El presidente del Gobierno siempre ha manifestado que en su corazón lleva los colores del Atlético de Madrid. No es muy futbolero pero asegura que su amor por el equipo colchonero viene de su etapa en el Estudiantes (Sánchez estudió en el colegio Ramiro de Maeztu y jugó en la cantera del conjunto colegial). Asimismo, es un firme defensor del Cholo Simeone con quien comparte el mantra del “partido a partido”. Aunque muchos lo desconocen, de pequeño traicionó a su colores llegando a jugar en las categorías inferiores del Real Madrid.

Pedro Sánchez tiene un pasado madridista, como explicaba en el As: “Un amigo mío, que estaba en las categorías inferiores del Real Madrid, me dijo que me fuera a hacer las pruebas. Me cogieron e ingresé en lo que entonces se conocía como el Torneo Social, en la antigua Ciudad Deportiva, donde los equipos se llamaban como los jugadores; yo estaba en el ‘Gallego’. Me probaron en distintos puestos, pero sobre todo de central, por la zancada que tenía y mi estatura: con 12 o 13 años medía más de metro setenta. Pero he de reconocer que me aburría el fútbol y jugar de central y decidí dejarlo”. Le tiró el baloncesto, se hizo de Estudiantes y del Atlético de Madrid y enterró su pasado blanco.

Aunque los ha felicitado -cumpliendo con su labor institucional- por sus títulos, nunca ha mostrado por los blancos la simpatía que no ha dudado en hacer pública por el FC Barcelona. Esta noche Sánchez no dudará en ponerse la elástica rojiblanca que le regaló Cerezo apara alentar al Atlético y soñar con la remontada.