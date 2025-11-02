Paso firme del Atlético en el Metropolitano

Tardó en abrirse el melón, pero el Atlético logró una victoria holgada ante un Sevilla que fue muy inferior al equipo rojiblanco y nunca tuvo la oportunidad de rascar algún punto del Metropolitano. Con Álex Baena en la sala de máquinas como gran novedad, los locales fueron más prácticos que vistosos en el primer tiempo, aunque ya se habían generado ocasiones suficientes como para llegar al descanso por delante en el marcador.

Sin embargo, tuvo que ser bien entrada la segunda parte y con un penalti de libro que no había visto el árbitro sobre el césped, cuando Julián Álvarez abriera el marcador. Cayeron tres, pero podía haber sido alguno más si Nico González o Griezmann hubieran estado más acertados, pero resulta demasiado evidente que el equipo colchonero demuestra como local una autoridad y solvencia que no consigue tener a domicilio.

Jan Oblak volvió a lograr mantenerse imbatido en la portería, algo que en los primeros partidos de este año parecía una auténtica quimera. Giménez aporta seguridad al centro de la zaga, aunque sea a base de que el aficionado cruce los dedos esperando que pueda tener cierta continuidad, y aún hay que esperar a que Cardoso tenga el peso esperado en este equipo, ya que debido a las lesiones, su presencia ha sido únicamente testimonial. Es evidente que todavía hay mucho que mejorar, prueba de ello, es que el único que está ahora mismo en su mejor versión es Giuliano Simeone, el más destacado en lo que va de temporada.

Tiene un mérito tremendo que el hijo del entrenador haya conseguido borrar todas las dudas que podía haber con respecto a su presencia habitual en el once inicial a base de trabajo, esfuerzo y una entrega absolutamente ejemplar, pero dice poco de este equipo que, en un grupo en el que hay nombres tan importantes como los que forman la actual plantilla rojiblanca, el mejor de todos sea Simeone júnior.

Es de esperar que el margen de crecimiento que tiene este bloque por delante venga acompañado de que las estrellas empiecen a brillar de una vez.