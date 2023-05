Piqué a golpes con el hermano de Shakira: "Tuvo que intervenir la policía"

El primer viaje de Gerard Piqué a los Estados Unidos para visitar a sus hijos Milan y Sasha tras la mudanza de Shakira ha resultado de lo más turbulenta por que el futbolista del Barcelona ha decidido dar un giro radical a su vida.

Ante las constantes desavenencias, el empresario dueño de Kosmos y presidente de la Kings League ya habría activado el “plan B”. ¿Cuál es? Adquirir una propiedad en Miami. De esta forma, con ex jugador blaugrana con domicilio allí -al menos part time-, el acuerdo judicial rubricado a fines de 2022 corre riesgo de convertirse en papel mojado. Y podría ser reemplazado por una custodia compartida, dado que los dos progenitores tendrían residencia en la misma ciudad, algo con lo que la artista no estaría de acuerdo.

Según adelantó Informalia, el exjugador estaría buscando una vivienda en Brickell, una de las zonas más lujosas de todo Estados Unidos y situado a tan solo 20 minutos de la residencia de Shakira. Un giro radical en su vida entre Barcelona y Miami podría suponer también un gran trampolín para su novedoso y exitoso último proyecto: la Kings League.

De hecho, el presidente del torneo que ha roto todos los récord de audiencia y seguimiento en redes, ya anunció el pasado mes de febrero que el torneo busca expandirse y está en conversaciones para llevarlo a siete u ocho países en 2024.

¡A golpes!

Pero su viaje a Estados Unidos ha sido de lo más turbulento. Las desavenencias aumentaron la tensión entre la pareja hasta el punto de que, según Telemundo, el ex futbolista fue protagonista de una tensa pelea con el hermano de la cantante colombiana. “Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, hermano de la cantante, se lio a golpes con Piqué para defender a su hermana”, detalló la periodista de espectáculos Verónica Bastos en el programa La mesa caliente de Telemundo.

Este encontronazo, con el que por más de una década ha sido su cuñado, habría cesado con la llegada de la Policía. “Según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado aunque no se interpuso denuncia”, añadió Bastos.

La cronista también explicó que ninguna de las partes se quiso pronunciar sobre el tema ni formal o informalmente, a través de sus redes sociales con un comunicado oficial, como ya hicieron en algún momento de la separación.

No obstante, desde España confirman el ex defensor mantuvo un tenso cara a cara en Estados Unidos, pero que la pelea no sucedió.

“Es rotundamente falso que Gerard Piqué haya llegado a las manos con Tonino, el hermano de Shakira, en Miami”, escribió en Twitter Jordi Martin, periodista y paparazzi cercano a la cantante.