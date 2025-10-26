Polémica por el milimétrico fuera de juego por el que anularon el primer gol a Mbappé en el Clásico

Mbappé adelantó al Real Madrid en el Clásico contra el Barcelona con un gol en el minuto 22. Rompió el fuera de juego entrando desde atrás para aprovechar el gran pase de Bellingham. Después empató Fermín, antes del final de la primera parte.

No era el primer gol que marcaba. Antes logró otro con un gran disparo desde fuera del área... Pero fue anulado.

La acción nace de una recuperación de Guler a Fermín, la pelota se queda botando, perfecta para el atacante francés... Que estaba un poco adelantado. La repetición de las líneas muestra que la posición es justísima.

Antes, ya había intervenido el VAR en otra acción, un penalti de Lamine Yamal a Vinicius casi nada más empezar el encuentro.

Soto Grado lo señala, pero le avisan para que vaya a revisarlo: es el jugador del Real Madrid el que golpea al del Barcelona.