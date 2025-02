El presidente del Getafe denuncia el feo sufrido en el palco del Girona: "No te saludo por ser español"

El Getafe enlazó el pasado viernes la cuarta alegría de visitante en LaLiga EA Sports y la sexta jornada sin perder con un triunfo en Girona (1-2) que sirve para situarse décimo con ocho puntos por encima del descenso a la espera del resto de partidos.

Los goles de Christantus Uche en el minuto 3 y de Borja Mayoral en su centenario como azulón decantaron el partido inaugural de la 24ª jornada a favor del equipo de José Bordalás y agravaron la mala dinámica del cuadro de Míchel Sánchez. El Girona, octavo, solo ha ganado tres de los últimos 15 partidos y ha perdido seis de los últimos siete encuentros y en la próxima jornada visitará al Real Madrid.

Sin embargo el equipo madrileño se ha convertido en noticia no por lo que ocurrió sobre el césped sino por el desplante denunciado por su presidente.

El máximo mandatario del conjunto madrileño habló durante del acto de celebración del 25 aniversario de la Federación de Peñas del Getafe y desveló dos acciones polémicas que vivió su club fuera del terreno de juego. Una relacionada con un miembro de su departamento de prensa y la otra con él mismo.

"Me dijo que no daba la mano a españoles"

"Como tengo mucha paciencia... En los palcos soy una barra de hielo, no me muevo y no me meto con nadie. Pero si yo contara anécdotas... La del último... El último, tuvimos todos los problemas del mundo, en Girona. Al salir de allí, hubo una persona que fui a darle la mano para desearle suerte y me dice que a los españoles no nos daba la mano", explicó sin dar nombres.

"Luego hubo un incidente que tuvo uno de prensa nuestro. Todo el partido insultándole. El chico, equivocándose, porque fue un error y está arrepentido, le tiró una botella de agua vacía y no le dio porque estaba a treinta metros. Pero se lo dijo a la policía y le sacó 3.000 euros de multa. Eso es injusto, pero más grave lo que me hizo el tiparraco este no dándome la mano", agregó.

Torres también se refirió al futuro de su entrenador, José Bordalás, que acaba contrato en junio de 2026. El mandatario del Getafe confía en su continuidad pero admitió que si un equipo de primer nivel que juegue en Europa intenta contratarle, no podrá retenerle.