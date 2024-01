El privilegio que el juez concedió a Jenni Hermoso y del que no gozó Luis Rubiales

El "caso Rubiales" enfilaba ayer su recta final tras la declaración de Jenni de Hermoso en la Audiencia Nacional, presumiblemente, la última diligencia que practicará el magistrado Francisco de Jorge antes de determinar el futuro del caso. Como era de esperar el flamante fichaje de Tigres ha ratificado ante el juez lo que ya declaró ante la Fiscalía. Hermoso insistió en que el beso fue inesperado y en ningún momento consentido. Asimismo, reiteró que después del beso, tanto en el vuelo de vuelta a España como en su estancia en Ibiza, sufrió un atosigamiento constante que alteró su vida normal, produciéndole una situación de desasosiego y tristeza. Asimismo, se refirió en todo en momento a Rubiales como "su jefe" y a ella como una "mera trabajadora".

Una declaración que no se ha salido de lo esperado pero contó con medidas excepcionales de las que no han gozado otros investigados.

A pesar de la exposición mediática a la que se ha visto sometida en el último año, la jugadora decidió acogerse al Estatuto de la Víctima y pide al juez una serie de medidas que su declaración de mañana se realice con la máxima protección a su intimidad y dignidad. A través de un escrito -que desvela en exclusiva OK Diario- su abogado, Ángel Echeverría, solicitó que Jenni Hermoso declare sin "exposición pública". Y según este medio la Audiencia Nacional aceptó la petición y dispuso medidas especiales para que la declaración de la futbolista se mantenga a salvo de los medios.

«En atención al impacto mediático e interés social del asunto, les trasladamos la voluntad de la Sra. Hermoso de preservar al máximo su intimidad, dignidad y exposición pública en las futuras actuaciones que tenga que realizar en la sede judicial habilitada al efecto», señalaba este escrito de la defensa de la futbolista dirigido al juez.

El abogado de la futbolista también alertó de que su declaración tiene un impacto mundial y podrían producirse concentraciones de detractores o partidarios de la futbolista y también de medios de comunicación que "someterían a Hermoso a una presión social no deseada, revictimizándola en un momento crítico como es tener que revivir en sede judicial el asunto que se investiga".

Sólo por escrito

El juez ha tomado en consideración el escrito de la defensa y, según adelanta OK Diario, favoreciendo que pudiera declarar desde otra sala y dictando una resolución una resolución en la que señala que no se distribuirían ni las imágenes ni el audio de la declaración de Jenni Hermoso para evitar filtraciones. Pero el magistrado ha ido incluso más allá y fuentes consultadas por este diario señalan que tampoco se ha grabado el interrogatorio ni en vídeo ni en audio, sino que se ha optado por «la transcripción en el acta de declaración». Un beneficio del que no gozó Luis Rubiales que vio como el audio de su declaración se publicaba en los medios de comunicación.

El pasado mes de octubre, los abogados de Jenni Hermoso ya advirtieron que que emprenderían diferentes acciones con el objetivo de proteger y garantizar la intimidad de su representada después de que trascendiera a la opinión pública el vídeo de la declaración de la jugadora ante la Fiscalía del pasado 5 de septiembre, cuando formalizó la denuncia contra el expresidente por el beso que le propinó Rubiales en la entrega de trofeos del Mundial celebrado en Sidney (Australia). La jugadora se mostró por el hecho de que su declaración se hiciera pública justo el día antes de la declaración del ex seleccionador Jorge Vilda pero también por que salgan a la luz mensajes privados. De hecho, esas últimas filtraciones fueron la gota que colmó el vaso de las futbolistas de la selección que ya venían denunciando este "modos operandi" por parte del expresidente y otros directivos de la RFEF. Ya lo hicieron tras el comunicado de la Federación en referencia al motín de las 15 al considerar que Rubiales había filtrado conversaciones internas de las quejas de las jugadoras sobre el ambiente enrarecido que se vivía en el vestuario y también lo reiteraron en su declaración ante el juez donde incluso acusaron al ex presidente de haber hackeado el móvil de Jenni Hermoso para fabricar pruebas falsas y manipuladas que luego filtrarían a los medios.