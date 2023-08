El PSG acelera su "operación borrado" pero Mbappé se mantiene firme

El culebrón Mbappé parece llegar a su fin tras ser protagonista absoluto del mercado de fichajes. En el conjunto parisino están muy molestos con el jugador por negarse a renovar y también a ser traspasado y no piensan pasar ni una. Incluso han insinuado la existencia de un acuerdo firmado con el Real Madrid y han amenazado con denunciar el caso ante la FIFA. El delantero galo sigue apartado del equipo, ha sido borrado de la web y amenazado por el club pero se muestra tranquilo porque sabe que el tiempo juega a su favor. Y parece que ya queda menos para conocer el futuro del de Bondy.

El PSG está presionando cada vez más al futbolista para que salga traspasado este mes de agosto y, evitar así, que no pase a ser agente libre en el próximo mercado de verano y en Le Parisien ya ponen fecha a su salida. Según ha informado el medio galo -muy cercano al club-, el Real Madrid, que todavía no ha realizado ninguna oferta por el francés, podría hacerlo a partir del 15 de agosto. Si esta oferta le parece satisfactoria al PSG, la situación se desbloquearía inmediatamente y estaría jugando como local en el Santiago Bernabéu la próxima campaña. En caso de no salir del conjunto parisino, Mbappé recibirá los otros 40 millones de euros de la prima.

Sin embargo, el Real Madrid, no moverá ficha sin un gesto previo del goleador, tal y como segura L'Equipe. El club blanco solo se meterá en la negociación para acelerar su salida si declara públicamente su deseo de salir del PSG en esta ventana de mercado.

Campaña de acoso

Y en esta situación de bloqueo, el PSG persiste en su campaña de acoso y acelera su "operación borrado" con varios gesto muy significativos. El pasado 1 de agosto, el club realizaba un significativo gesto de cara a la galería al borrar al jugador de su página web. En la pestaña del primer equipo de la web del conjunto parisino no hay ni rastro del '7' ni tampoco aparece entre los jugadores que protagonizan su imagen principal. Dónde antes estaba la estrella gala, ahora mismo ha quedado completamente borrada en una panorámica donde aparecen de izquierda a derecha Kang In Lee, Verratti, Neymar, Marquinhos y Lucas Hernández.

Pero no se ha quedado ahí. Ayer, las cámaras de Gol Play captaron a dos trabajadores subidos en una grúa y comenzando a retirar una pancarta que presenta la imagen del actual delantero del cuadro capitalino.

Aunque varios aficionados argumentan que es el procedimiento común retirar la pancarta del conjunto, ya que se abrirá espacio para el lanzamiento de la nueva equipación 2023-24, esta acción no ha pasado desapercibida y ha avivado la idea de que su potencial traspaso al Real Madrid se acerca.

Y en la tienda oficial, exactamente igual. El PSG ha comenzado a retirar las camisetas del astro galo como muestran varios vídeos que no han tardado en volverse viral.

Y mientras tanto el jugador sigue suyo. Apartado del resto de la escuadra parisina, no jugará en el inicio de la Ligue 1. Sigue negándose a renovar y traslada su órdago a un conjunto galo que acaba de fichar a Gonçalo Ramos para su delantera.

El propósito del de Bondy sigue siendo claro: negativa a prolongar y esperar acontecimientos. Al actual campeón de la Ligue 1 se le agota el tiempo, mientras que Mbappé parece no tener prisa en poner fin al culebrón.