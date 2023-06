Lo que Gündogan mejoró con Guardiola y la conversación con Xavi antes de fichar por el Barcelona

El primer fichaje que hizo Pep Guardiola cuando llegó al Manchester City en 2016 fue Gündogan. Se había hecho daño en una rodilla al final del curso con el Borussia Dortmund, y pensó que su viaje a la Premier podría peligrar. "No te preocupes, no cambia nada. Te queremos aquí. Te esperaremos sin importar cuánto tiempo tome", le dijo Pep, según explica el futbolista en una carta a "The Players Tribune". Del técnico español se ha despedido ahora como campeón de Europa para fichar por el Barcelona, para encontrarse con quien fue el sucesor de Guardiola en el césped y el que toda la afición azulgrana espera que recuerde su gran época en el banquillo.

Pero los tiempos son distintos. En los años de Guardiola como entrenador la situación del club no era mala. Ahora, es complicada y tiene que hacer malabares para fichar porque los recursos económicos están limitados. Por eso, contratar a futbolistas como Gündogan depende en gran medida de la buena voluntad del propio jugador y del prestigio que sigue teniendo el Barcelona. Por eso Lewandowski aceptó el año pasado cambiar la seguridad del Bayern por la incertidumbre del Camp Nou y por eso Gündogan ha decidido irse del mejor equipo del continente, del que además era el capitán. "Era Barcelona o nada. Desde que era un niño pequeño, soñaba con vestir esta camiseta algún día. Confío en que me quedan algunos años más al más alto nivel, y sólo quiero ayudar a que el Barcelona vuelva a estar donde se merece", asegura el centrocampista alemán en la carta citada anteriormente.

Precisamente con Lewandowski se va a reencontrar, después de que coincidieran en el Borussia Dortmund entre 2010 y 2014. La labor será parecida a la del delantero polaco: aportar experiencia (tiene 32 años) para un centro del campo en el que abunda la juventud con Pedri, Gavi e incluso De Jong. Es un jugador competitivo que además cumplía contrato y por eso el club azulgrana no tiene que pagar por el traspaso. Es la opción que maneja el equipo para que todo cuadre económicamente. «Cuando Xavi y yo hablamos sobre el proyecto, parecía muy natural. Veo muchas similitudes entre nosotros como personajes y en la forma en que vemos el juego», dice Gündogan. «Sé que va a haber mucha presión en el Barcelona. Pero me encanta la presión. Me encanta salir de mi zona de confort. No buscaba un aterrizaje fácil. Estaba buscando un nuevo desafío. De eso se trata este próximo capítulo», insiste el futbolista.

Cada vez marca más goles

Contrata el Barcelona (dos temporadas más una opcional) a un centrocampista de buen toque de balón y con mucha llegada al área, pues ha mejorado su relación con el gol desde que está a las órdenes de Guardiola. En sus cinco temporadas en el Dortmund anotó cuatro goles, cuatro, uno, tres y tres, respectivamente. En las siete en el Manchester City fue clarísimamente a más: cinco, seis, seis, cinco, 17, 10 y 11.

Gündogan no es exactamente una pieza de repuesto de Busquets, por lo que el Barcelona todavía tiene intención de contratar a otro centrocampista. Pero antes tiene que aclarar la operación salida para hacer hueco. El siguiente en hacerse oficial será Iñigo Martínez.