¿Qué hay detrás del gurú de los fichajes?: acusan a Fabrizio Romano de cobrar de los clubes por difundir rumores

Si Fabrizio Romano da por hecho el traspaso de un jugador nadie ponen en duda su palabra. Con 20 millones de seguidores en X y otros 27 en Instagramel italiano de 31 años es , sin lugar a dudas el rey del periodismo deportivo en las redes sociales y el gurú europeo de los fichajes. Sin embargo, puede que esconda secretos que podría tumbar su imagen de influyente comunicador. O al menos eso es lo que afirman en Dinamarca.

Fabrizio Romano es conocido como el periodista de transferencias número uno del mundo, y no se puede negar que el italiano casi siempre acierta cuando revela que un jugador está cambiando de un club a otro. Le ha dado a Fabrizio Romano un estatus de culto entre los fanáticos del fútbol de todo el mundo, pero Troels Bager Thogersen, editor de Tipsbladetasegura que también vale la pena echar una mirada crítica al italiano y no menos importante a la maquinaria de la que se ha convertido en parte con su gran número de seguidores en las redes sociales.

El escándalo estalló cuando Fabrizio Romano contó la historia de que Roony Bardghji no juega actualmente en el FC Copenhague porque no quiere entablar un diálogo sobre la ampliación de su contrato, que expira en 2025. Un hecho que el club negó rotundamente a a Tipsbladet."La historia de Roony Bardghji es un muy buen ejemplo de lo que exactamente debes tener en cuenta y tener en mente cuando te encuentras con una publicación de Fabrizio Romano" afirman en el medio danés.

El comentarista de Tipsbladet, Troels Bager Thøgersen, se ocupa desde hace más de 15 años del mercado de fichajes y no ha dudado en lanzar graves acusaciones sobre el italiano.

"Lo sé, Fabrizio Romano es adorado por ahí. Pero solo tengo que decir que a menudo hace recados para agentes y obtiene su información de allí. En este caso concreto, parece que el entorno del jugador quiere enviar un mensaje para presionar al Copenhague y ha utillizado al italiano. Esto no puede verse como periodismo", dijo Thogersen

Pero aún hay más. Tipsbladet asegura haber visto documentación de cómo la empresa detrás de Fabrizio Romano se ha puesto en contacto con clubes -también daneses- con una oferta para comprar una mención en las redes sociales del italiano. Los clubes pagan dinero y Fabrizio Romano ofrece publicidad del club y del jugador a sus más de 20 millones de seguidores en X y 27 millones de seguidores en Instagram.

"Esto no es periodismo. Es un negocio en el que tanto los clubes como los agentes tienen que pagar finalmente por la publicidad, y eso no funciona, al menos no en el periodismo. Y creo que debemos recordar eso en este caso: que lo que debería parecer periodismo puede en realidad estar impulsado por intereses puramente comerciales" sentencia Troels Bager Thøgersen.

El ex director de marketing de Vålerenga, club de fútbol de Oslo, ha confirmado que recibió una oferta de este tipo en 2022.

De momento, el periodista deportivo más viral del mundo guarda silencio.