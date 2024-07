¿Quiénes han sido los MVP de la selección en la Eurocopa 2024?

Desde el inicio del torneo España ha crecido con cada partido. Se ha consolidado como un equipo sólido en todas sus líneas y varios de sus jugadores han destacado en los seis partidos disputados hasta el momento de la Eurocopa 2024. Esto habla del gran nivel con el que cuenta La Roja y que, sin importar el rival, siempre hay alguien que sale a resolver los contratiempos que el juego demande.

La combinación entre "veteranos" y jóvenes ha sido una de las claves para el entrenador Luis de la Fuente. Contar con jugadores como Dani Carvajal o Jesús Navas, quién es la única leyenda activa en el plantel que ganó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, enriquecen el concepto de juego porque saben qué es estar en las instancias definitivas de un torneo de gran envergadura y, con su liderazgo, le han podido transmitir al resto del equipo el temple necesario para afrontarlo. Sin embargo, la frescura que le da a La Roja Lamine Yamal y Nico Williams es innegable. Hacen que la combinación entre longevidad y juventud sea la fórmula perfecta para hacerle frente a quien se atraviese.

La muestra de esta gran variedad futbolística, generacional y profesional que tiene la selección se ha visto en las seis victorias conseguidas en esta competición. Sin contar que, llegaron a la Euro con la suma de dos victorias en los encuentros de preparación.

Los MVP de la Euro 2024

[[H3:España 3 – 0 Croacia]]

Fabián Ruiz fue el mejor en el partido que inicio el camino hacia la final de Berlín. Con un gol y una asistencia, fue determinante en el encuentro frente al equipo de Modrić y se consolidó en el once titular, del cual solo salió contra Albania, cuando la clasificación a las rondas finales ya estaba asegurada. Para el actual seleccionador es un jugador importante dentro del plantel, además, no ha perdido ninguno de los 28 partidos que ha jugado con la selección.

[[H3:España 1 – 0 Italia]]

Uno de los partidos más retadores fue el que disputó La Roja frente al vigente campeón. Gracias a las atajadas de Donnarumma y a los espacios cerrados de los bloques defensivos italianos, solo por medio de un gol en propia puerta de Calafiori fue que España logró llevarse el resultado. Sin embargo, la actuación de Nico Williams fue de otro nivel y le valió el trofeo del MVP. Durante los 78 minutos que estuvo en la cancha desequilibró por la banda izquierda, influyendo por medio de un centro directamente en la jugada que terminó en el autogol.

[[H3:Albania 0 – 1 España]]

El tercer partido de La Roja lo disputó con una nómina alterna. Sin embargo, los once jugadores demostraron que fácilmente podrían hacerse un espacio dentro de la titular. Ferran Torres, quien fue alineado en la misma posición de su compañero de club, Yamal, no decepcionó y antes de los 15 minutos de juego anotó el único gol del encuentro, lo que le permitió a España clasificar a los octavos de final con un puntaje perfecto. "Para mí siempre es un orgullo representar a mi país. Voy a aprovechar las oportunidades que me dé el míster, con goles o con asistencias”, afirmó Ferran después de recibir el trofeo del MVP.

[[H3:España 4 – 1 Georgia]]

Un juego en el que aunque en el papel parecía disparejo, en la cancha no lo fue durante la primera mitad. Georgia ya hacía historia al llegar a los octavos en su primera Eurocopa. Con un esquema altamente defensivo y con el guardameta Mamardashvili en un gran nivel, logró ponerse arriba en el marcador antes de los 20 minutos de juego gracias a un autogol de Le Normand. Pero España no bajó la guardia y gracias a un gol de media distancia de quien sería el mejor jugador del partido, Rodri Hernández, logró irse al descanso con la igualdad, el resto es historia. Rodri ha sido uno de los puntos más altos durante el torneo. Es el dueño del mediocampo y por él se regulan la mayoría de transiciones de cada partido.

[[H3:España 2 – 1 Alemania]]

Quizá el encuentro más difícil que ha disputado la selección fue contra los anfitriones. Además de ser locales, los alemanes contaban con un plantel excepcional que venía dando destellos, por momentos, de buen fútbol. Después de haber empatado 1-1 en los 90 oficiales gracias al tanto que anotó Florian Wirtz al último minuto, el partido se fue al alargue. Sin embargo, La Roja logró el gol antes de finalizar la prórroga en una jugada que comenzó con un centro de Dani Olmo que capitalizó Merino de cabeza, con un gran gesto técnico. Olmo había sido el autor del primer tanto y, tras esta asistencia y su importante influencia en el juego, fue premiado con el trofeo del MVP.

[[H3:España 2 – 1 Francia]]

Uno de los partidos más importantes e históricos de Europa fue el que se vivió en la primera semifinal de la Euro 2024. Francia se puso arriba antes de los 10 minutos y nuevamente obligó a España a "remar contra la corriente". Pero en esos momentos de tensión es cuando aparecen los "magos del balón" y así fue al minuto 21 cuando Lamine Yamal puso un gol de antología de media distancia, inalcanzable para Maignan, y 4 minutos después Dani Olmo anotó el tanto que le dio la victoria a La Roja. La destacada actuación del juvenil de 16 años, quien además rompió el récord del jugador más joven en anotar en una Eurocopa, le valió el galardón del MVP.

España se prepara para enfrentar esta noche a Inglaterra en lo que promete ser un espectáculo futbolístico de otro mundo. Ambas selecciones llegan con la ilusión de hacer historia y certificar el arduo trabajo que ha significado llegar hasta este partido decisivo.