Racistas, fascistas y antisemitas: así son los ultras polacos que ha sembrado el terror en Vallecas

El fútbol ha vuelto a mostrar una vez más su peor cara. El Rayo Vallecano se enfrenta este jueves al Lech Poznan en la tercera jornada de la fase de liga de la Conference League 2025-26, en un duelo en el que los de la franja quieren prolongar su invicto europeo arropados por su fuerte feudo para mantener su condición de equipo del 'top 8', ante un conjunto polaco que viene de sufrir su primera derrota en la competición ante un rival inferior.

Si embargo, lo que debía ser solo una noche de fútbol europeo se ha visto una vez más empañado por la violencia ultra, una lacra que el fútbol no ha conseguido erradicar y que se repite jornada tras jornada. Decenas de ultras de ambos equipos se peleaban anoche por las calles de Vallecas, encendiendo además bengalas tras una "quedada" organizada por los propios grupos violentos. Hay un herido, que no está grave y ha sido detenida una persona de nacionalidad española.

Disparos al aire

Ante los graves disturbios, la policía tuvo incluso que efectuar disparos al aire para dispersar a los hinchas en un anoche que puso en evidencia la "inaceptable" previsión de las instituciones políticas, según denuncia el sindicato Jupol.

“No estamos hablando de un incidente espontáneo, sino de una convocatoria organizada, anunciada y conocida, ante la que no se adoptaron medidas preventivas. El resultado ha sido una auténtica batalla campal que podía haberse evitado con una mínima planificación”, ha añadido Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL. Los representantes sindicales consideran “gravísimo” que los pocos policías desplegados se vieran superados numéricamente por los grupos violentos, quedando en clara situación de vulnerabilidad y poniendo en riesgo no solo su integridad física, sino también la seguridad de los vecinos del barrio. “Una vez más, los responsables políticos fallan, y son los policías quienes tienen que poner el cuerpo para suplir su incompetencia”, critica el sindicato.

¿Quiénes son estos ultras?

El Lech Poznań es un club de fútbol de la ciudad de Poznan, Polonia. El club fue fundado en 1922 y disputa sus partidos como local en el Estadio Municipal de Poznań, que tiene una capacidad para 45 830 espectadores. Actualmente juega en la Ekstraklasa, máxima categoría del fútbol polaco.

El club fue fundado como Lutnia Dębiec y ha estado vinculado históricamente a los Ferrocarriles Estatales Polacos. Es por ello que el club es conocido popularmente como el Kolejorz, que significa "ferroviario" en polaco.

El principal grupo ultra del Lech Poznań es Kolejorz -que también es un apodo del propio club- y cuya pancarta es un punto central detrás de la portería de la Tribuna I. Otros grupos que forman parte de los hooligans de este club son "Brigade Outlaws" y "Young Freaks '98", ambos formados en 1990.

Ultras del Lech Poznań facebook

Todos los grupos de fanáticos polacos son de derecha de una forma u otra. De hecho, casi la práctica totalidad de los grupos ultras polacos participan en la "marcha por la independencia" anual de extrema derecha en Varsovia. No hay un grupo que boicotee el evento en cuya organización participa activamente,, el violento grupo de radicales del Legia Varsovia. El único club "de izquierda" en Polonia es el amateur AKS Zły en Varsovia, que juega en la clase A amateur (octava división del fútbol polaco), y fue fundado en 2015 con la intención de ser "el primer club democrático en Polonia".

Los hooligans del Lech Poznań son menos racista que los del Legia pero tienen grandes problemas con la extrema derecha entre sus kibole (nombre que reciben los aficionados más radicales).

Dado su ideología xenófoba, fascista y antisemita no es de extrañar que tengan a los ultras del Rayo Vallecano -declarados de extrema izquierda- entre sus principales enemigos.

Ultras del Poznan Facebook

La extrema derecha contra los "antifas"

De marcado carácter «antifascista», los bukaneros se crearon en 1992 por un pequeño grupo de aficionados que quería dejar claro en los partidos quiénes eran los hinchas de Vallecas, un barrio marcado por el movimiento antifascista y antirracista. Pero 33 años después de su creación, estos aficionados siguen llevando fuera del estadio sus proclamas y han protagonizado sonados altercados en las calles. Su estética, su ideología, la música que escuchan, los valores que defienden y las manifestaciones a las que acuden, les han hecho inconfundibles y más conocidos fuera que dentro del campo. Muchos de sus miembros están fichados por la Brigada Provincial de Información como radicales de extrema izquierda y sus detenciones policiales son luego defendidas y justificadas en la grada con banderas de apoyo al miembro arrestado o encarcelado.

La policía se mantienen en alerta máxima ante la posibilidad de nuevos incidentes en un encuentro que ha sido calificado de alto riesgo.