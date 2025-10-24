⁠El tenso cara a cara entre Ibai y Lamine Yamal con El Clásico de por medio: “La última vez 0-4”

Cada vez que el Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan en un partido de fútbol se suele decir que, de alguna manera, el mundo se paraliza y empieza a girar en torno a ello. Una frase hecha que, sin embargo, no deja de ser cierta como ha demostrado la Kings League.

La competición de Piqué ha aprovechado la participación de Lamine Yamal y El Clásico de esta semana para organizar un cara a cara entre el jugador blaugrana e Ibai Llanos, que además de presidir Porcinos FC también es un seguidor confeso del Real Madrid.

El pique entre ambos fue subiendo de nivel mientras se intercambiaban puyas, llegando rápidamente al partido liguero de este domingo, con el extremo recordando lo que sucedió la última vez que ambos equipos se vieron las caras en el Santiago Bernabéu.

Lamine Yamal y su cara a cara con Ibai Llanos

El usuario MT2 ha sido el encargado de recoger el que posiblemente fue el momento más tenso de toda esta discusión.Ibai, que se enfrenta con su equipo al de Lamine este fin de semana en la Kings League, le lanzó al futbolista el desafío de marcar el domingo contra el conjunto blanco.

El jugador le recordó que no sería la primera vez que marca en el campo del equipo de la capital entre risas. Esto no amedrentó al vasco, que le recordó que lo que importa es lo que suceda en el próximo partido y le preguntó directamente a Lamine si iba a marcar, porque "el Bernabéu es difícil".

“Bueno, la última vez que he ido, ¿cuánto? ¿0-4?”, preguntó el futbolista con una sonrisa para recordar el resultado del enfrentamiento liguero entre ambos equipos. Ibai le respondió que si cree que este año sucederá lo mismo, pero Lamine no tardó en recalcar que él no ha dicho eso, aunque tampoco lo descarta.

Todo esto sucedió, evidentemente, dentro del marco de buen rollo y tensión que siempre hay en el plató de la Kings League, pero para muchos aficionados madridistas debe de ser un extra de motivación para los jugadores de Xabi Alonso.