El agujero del Real Madrid para El Clásico: estas son las opciones de Xabi Alonso

Vinicius inventó y Bellingham castigó para derrocar a una Juventus que puso las cosas muy difíciles en el Santiago Bernabéu y mantener el pleno de victorias en la fase liga de la Champions League. El Real Madrid dominó todo el partido, pero no fue especialmente brillante a excepción de Arda Güler. El turco volvió a ser el faro blanco hasta que fue sustituido y se marchó ovacionado hacia el banquillo. Con un Mbappé también gris, el otro gran héroe blanco fue el de casi siempre: Thibaut Courtois.

La Juventus únicamente disparó cuatro veces a puerta, pero fueron ocasiones de verdadero peligro, especialmente una de Vlahovic, al que incordió lo justo Militao. El brasileño ha olvidado las dos lesiones en la rodilla y está pletórico, mostrando su exuberancia física habitual de antes de la lesión. Es un fijo para Xabi Alonso de cara al encuentro frente al Barcelona, pero su acompañante en el centro de la zaga es la gran duda del tolosarra de cara a la alineación.

Los problemas físicos lastran la defensa blanca

El brasileño hizo una gran pareja junto a Asencio en el encuentro ante la Vecchia Signora, pero el canterano no pudo acabar el partido, teniendo que ser sustituido por Gonzalo en el minuto 88 de partido. El defensor ya ha olvidado el Mundial y vuelve a ser el central contundente que enamoró al público de Chamartín la temporada pasada con su irrupción. Sin embargo, aunque parece no haber lesión, su disponibilidad no está totalmente confirmada. Algunas informaciones hablan de calambres, pero otras de molestias en el bíceps femoral izquierdo.

Real Madrid - Juventus Juanjo Martín Agencia EFE

Problema central para Xabi

El problema con las molestias de Asencio se acentúa al mirar el resto de opciones disponibles. Huijsen, teórico central titular según este inicio de temporada, también llegará entre algodones. Sufrió una lesión en el sóleo de la pierna izquierda que le impidió ir con la Selección y los plazos aprietan. El central dejó una respuesta enigmática a El Chiringuito a su salida de Valdebebas: "Ya sé si llegó al Clásico, pero lo dejamos para la sorpresa".

Al igual que con Asencio, hay optimismo con el ex del Bournemouth y son las dos principales opciones para Xabi Alonso. El problema sería grave si no llega ninguno de los dos porque Rüdiger es baja segura al ser un lesionado de larga duración debido a la rotura en el recto anterior de la pierna izquierda y Alaba, que se tuvo que retirar al descanso contra el Getafe, está sobrecargado del sóleo derecho. Por tanto, su Asencio o Huijsen no se recuperan a tiempo, Xabi tendrá que inventar.

Las dos opciones para la defensa blanca

La fórmula Levante o sacrificar a Tchouameni, no hay más. Si los dos españoles no llegan, Xabi Alonso tendrá que inventar. Una opción es repetir el movimiento del Ciutat, pasando a Carreras al centro de la defensa y dando entrada a Fran García en el lateral izquierdo. La otra posibilidad es bajar a Tchouameni a central y apostar por Camavinga en el pivote para poder establecer un once similar al de la Juventus, con Brahim, Mastantuono o incluso Rodrygo como acompañante de la dupla Mbappé y Vinicius, intocables.

¿Habrá sorpresa en el lateral?

Estas parecen las únicas fórmulas posibles porque todo hace indicar que Valverde partirá del lateral derecho ya que Carvajal y Trent, pese a que pueden llegar a tiempo, llevan prácticamente un mes sin jugar. El español cayó en el derbi en el Metropolitano el 27 de septiembre y el inglés no está disponible desde que se marchara lesionado el 16 de ese mismo mes ante el Marsella. Aunque llegaran a estar disponibles sería una sorpresa que alguno de los dos jugara de titular en un partido de tal entidad y con tanto en juego como El Clásico. Por tanto, pese no a ser de su devoción, todo hace indicar que el uruguayo seguirá en el lateral.

Real Madrid C.F. v Juventus FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 AFP7 vía Europa Press Europa Press

El Real Madrid llega dos puntos por delante al duelo ante el Barcelona y buscará ganar para mantener el liderato y hacer olvidar la mala imagen de los últimos grandes encuentros. El conjunto blanco recibió cinco goles del Atlético de Madrid en el último gran partido y perdió los cuatro duelos directos contra el Barcelona la temporada pasada. Prueba de fuego este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.