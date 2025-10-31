El Área 51 completamente cerrada tras el choque de un misterioso objeto

Una aeronave militar ultrasecreta se estrelló el pasado 23 de septiembre en las inmediaciones de la icónica Área 51, en Nevada, y el gobierno estadounidense ha sido acusado de encubrir los detalles del incidente. El objeto cayó en terreno público cercano a la autopista 375, conocida como la “E.T. Highway”, un lugar frecuentado por entusiastas de los ovnis.

Según el periodista de investigación George Knapp, experto en fenómenos aéreos no identificados, la versión oficial del ejército sobre el accidente es “pura ficción”. Knapp entrevistó a Joerg Arnu, observador veterano de la base y administrador del sitio Dreamland Resort, quien monitorea las transmisiones de radio del área las 24 horas.

Arnu asegura que la mañana del accidente escuchó una transmisión inquietante: “Todas las patrullas a pie, atención: hay un UAV, aeronave no tripulada, con armamento”. Aunque no está claro si el mensaje se refería a un dron estrellado o a uno que vigilaba el lugar, Arnu cree que algo grave ocurrió durante una operación aérea nocturna secreta.

Tras el incidente, fuerzas de seguridad bloquearon gran parte del valle de Tikaboo, desplegando patrullas armadas y cerrando caminos. Un helicóptero militar con cesta de carga y baños portátiles indicaba una operación de recuperación prolongada. “Cerraron casi todo el valle. Iban en serio”, afirmó Arnu.

Los residentes de Rachel, Nevada, notaron el aumento de la seguridad, pero no recibieron explicaciones. Arnu intentó acercarse al sitio, pero fue rechazado por guardias armados. Días después, encontró una nueva carretera de tierra que conducía a una zona de preparación, y cerca de allí, árboles de Joshua quemados y restos enterrados, que no coincidían con los de un dron convencional.

La Fuerza Aérea declaró que el accidente involucró un dron Reaper de la base Creech y acusó a alguien de manipular el lugar con escombros falsos y una bomba de entrenamiento. El FBI estaría investigando. Arnu, sin embargo, calificó esa versión como “absolutamente falsa”, y cree que el ejército enterró el sitio real y colocó restos engañosos para disuadir a curiosos.

En su sitio web, miembros del foro —incluidos exmilitares y contratistas de defensa— especulan que la nave caída podría haber sido un dron de próxima generación controlado por inteligencia artificial, capaz de operar junto a cazas en misiones autónomas.

La Área 51, ubicada a 120 millas al noroeste de Las Vegas, ha sido durante décadas objeto de teorías sobre naves extraterrestres. En realidad, es el lugar donde se prueban tecnologías militares ultrasecretas. La base abarca más de 4.500 millas cuadradas, rodeada por una zona de exclusión aérea de 575 millas cuadradas, y está tan vigilada que los intrusos son advertidos de que podrían ser abatidos.

La remota ubicación permite que nuevos prototipos sean probados en completo secreto, y muchos de ellos nunca se revelan al público.