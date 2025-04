Real Madrid - Valencia hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports 2025

El Real Madrid recibe este sábado en el estadio Santiago Bernabéu al Valencia en el duelo correspondiente a la jornada 30 del campeonato de LaLiga EA Sports. Madridistas y ches se enfrentan en plena lucha por la conquista del título liguero y de la permanencia, respectivamente.

No hay tregua en el Real Madrid

En siete días, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti se va a jugar prácticamente todas sus aspiraciones esta temporada. La clasificación, prórroga incluida, ante la Real Sociedad aseguraba la presencia de los madridistas en la final de la Copa del Rey.

La semana que viene, viajará a Londres para disputar su respectivo encuentro de ida de cuartos de final de Champions frente al Arsenal. Pero antes, deberá también ganar en el Bernabéu si quiere mantener el pulso por la liga a un Barça a tres puntos que pocas horas después se enfrenta al Betis.

Real Madrid v Real Sociedad - Copa del Rey 2024/2025 - Semifinal AFP7 vía Europa Press Europa Press

La baja más sensible de Ancelotti probablemente sea la de su pareja de porteros. Courtois no se ha recuperado de su lesión en la rodilla y Lunin ha sufrido una rotura en el sóleo derecho.

La presencia del ucraniano prácticamente se descarta para este sábado y la del belga se prioriza para el choque contra el Arsenal. Esto le abre la posibilidad a Fran González, portero habitual del Real Madrid Castilla y muy bien valorado en las categorías inferiores blancas.

A sus 19 años, puede tener su primera oportunidad defendiendo la portería del primer equipo después de tres temporadas en las filas madridistas.

El desgaste de la prórroga ante la Real Sociedad hizo mella y es probable que el técnico italiano lleve a cabo rotaciones para este encuentro liguero: Ceballos y Mendy siguen en sus proceso de recuperación, junto a los de larga duración, Carvajal y Militao.

Además, es probable que Bellingham, Asencio o Alaba no entren en el once titular dando paso en la alineación a Brahim y la vuelta de Tchouaméni en el eje de la defensa, que será un fijo en el once debido a que no jugará en Londres por tener que cumplir sanción.

Un Valencia resucitado

Carlos Corberán ha resucitado al Valencia. El técnico valenciano logró sacar del pozo al conjunto che, al que empezó a dirigir siendo colista, y bajo sus mandos sólo ha sido derrotado ante Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Tanto es así, que si empezáramos a contar la clasificación desde el inicio de 2025, el Valencia iría sexto en la clasificación. Sigue en plena lucha por la permanencia, cuatro puntos por encima del Leganés, que ahora mismo marca el descenso.

El reto es mayúsculo: ganar por primera vez fuera de casa esta temporada y hacerlo en el Bernabéu ante un Real Madrid que va con todo a por la liga. Los valencianistas llegan con tres bajas sensibles a Chamartín: Rioja, Foulquier y Gayá se perderán el encuentro por acumulación de amarillas.

En su ausencia, quedan muchas dudas de cuál será el once planteado por Carlos Corberán en un comienzo de abril que arrancará el tramo final de la temporada.

Valencia CF V RCD Mallorca - La Liga EA Sport AFP7 vía Europa Press Europa Press

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el Real Madrid - Valencia?

El partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Valencia CF comenzará este sábado 5 de abril a las 16:15, hora peninsular española.

Dónde ver online TV el partido, Real Madrid - Valencia LaLiga EA Sports

El partido será televisado a través de DAZN en sus canales de DAZN LaLiga en España y LaLiga TV Bar.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LARAZÓN.es.

Posibles alineaciones

Once probable del Real Madrid: Fran González; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Modric, Valverde, Rodrygo; Brahim, Vinícius, Mbappé.

Once probable del Valencia CF: Mamardashvili; Fran Pérez, Mosquera, Tárrega, Diakhaby, Jesús Vázquez; Pepelu, Javi Guerra, Barrenechea; Diego López, Sadiq.