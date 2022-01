Las claves de la derrota del Real Madrid: sin penaltis, sin Vinicius...y sin centrales

El Real Madrid mostró, en el primer partido del año en Getafe, la versión más insulsa, la del equipo sin soluciones cuando el rival se encierra y hay que jugar con rapidez y desborde. Sólo tuvo ambas cosas durante quince minutos en la primera mitad. El resto del encuentro fue un no puedo y casi ni quiero. Con un 73,7% de posesión de la pelota no supo convertir ese dominio en peligro frente a un rival que se defendió con orden y, casi siempre, sin muchos agobios.

Otro penalti que se va

Al Real Madrid le pitaron dos penaltis en 2021 y no va a cambiar la tónica en el año que acaba de empezar. Cuando más volcado estaba el equipo de Ancelotti en el área rival, hubo un agarrón claro de Damián Suárez a Marcelo cuando ya había sido regatedo. El agarrón es imposible de no ver, pero el colegiado Melero López consideró que no era penalti. El nuevo Var no entra ya en estos casos.

El agarrón de Damián Suárez a Marcelo.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/BRCXordVe2 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 2, 2022

“Que hay agarrón es evidente. Damián agarra a Marcelo y no le deja continuar la jugada”, explicó Butragueño después del partido. “A partir de ahí, lo dejó para ustedes, pero si hay agarrón o no hay agarrón, es muy evidente que hay agarrón”.

El periodista le pregunta si es penalti.”Es muy evidente que hay agarrón, jugada dentro del área, hay agarrón. Insisto, lo dejo para ustedes...”, asegura el director de relaciones institucionales.

Dominio sin bandas

El Madrid ha empatado contra el Levante, el Villarreal, Osasuna y Cádiz y ha perdido contra el Espanyol y el Getafe. Es casi una tónica que le molestan los equipos que le dan la iniciativa y se repliegan atrás. El Getafe tuvo suerte porque el error de Militao le dio aún más razones para olvidarse de la pelota y jugar su fútbol. Hizo 20 faltas el equipo de Quique por ocho del Real Madrid (pese a que fueron los de Ancelotti los primeros castigados con amarilla). Le tocó al líder llevar la pelota hacia el área rival en ataques estáticos y no fue capaz de profundizar por la bandas ni hacer daño por el centro. Pese a que Lucas Vázquez se esfuerza, la ausencia de Carvajal pesa mucho a la hora de hacer un equipo más ancho. En el otro lado, Mendy aguantó 45 minutos porque Ancelotti pensó que Marcelo le daba más soluciones con el equipo volcado. Alguna más le dio, pero también mostró que el histórico lateral del Real Madrid está para muy pocos trotes ya.

Ay, lo centrales

Una de las mejores noticias del Real Madrid esta temporada son los dos centrales, que se han acoplado en un tiempo récord y han hecho olvidar a Ramos y Varane. Por eso son de los jugadores con más minutos. No se puede, sin embargo, ser perfecto siempre y aunque esta temporada han dado muchos puntos al Madrid, en Getafe, Militao se los quitó. Su error es por exceso de confianza y porque no mide bien la presión del rival. No protege la pelota como debe, regala el tanto y pone el partido justo donde lo quiere el Getafe para defenderse. Poco después, Alaba también da un pase atrás, que mete en muchos problemas a Courtois. Normalmente dan confianza, pero en el Coliseum fueron un problema.

La vida sin Vinicius

Aunque Vini no estaba en su mejor momento, su presencia en el campo siempre da quebraderos de cabeza al rival por las veces que lo intenta y por el peligro potencial que tiene. El coronavirus le dejó fuera y Ancelotti no encontró un jugador con el dinamismo suficiente como para hacer temblar al Getafe. Rodrygo se encendió diez minutos, pero su partido fue bastante pobre, sólo algo mejor que lo que hizo Asensio por la otra banda. El choque contra el Getafe dejó una pista clara: el Madrid sin Vinicius da menos miedo a los contrarios.

Hazard

Una de las sorpresas del once de Ancelotti es que no estaba Hazard cuando todo apuntaba a que podía jugar por fin en su lado aprovechando la ausencia de Vini. “La decisión de poner a Asensio y a Rodrygo ha sido por detalles en el entrenamiento. Sabía que no iban a aguantar los 90 minutos porque tuvieron COVID y así estaba Hazard más fresco. Lo ha intentado, pero no hemos tenido muchas oportunidades”, explicaba el entrenador acerca de su decisión. El belga salió como revulsivo en la segunda parte, pero apenas pudo aportar serenidad o algo de distinción. No estaba el partido para nada.