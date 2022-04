El unoxuno del campeón: Del liderato de Benzema a la depresión de Hazard

El Real Madrid es campeón de LaLiga tras una gran temporada en la que Ancelotti ha sabido sacar el máximo provecho de sus mejores futbolistas. Benzema, Courtois han sido las columnas, bien acompañoados por Modric, Vini y Militao.

Benzema. 10

El fútbol se puede complicar de muchas maneras, tiene matices y hay factores imposibles de controlar, pero una regla casi infalible es tener un portero que evite tantos y un delantero que meta casi todas. Con Courtois se cumple lo primero, con Benzema se asegura de sobra lo segundo. A sus 34 años no hay futbolista más favorito para el Balón de Oro de esta temporada (que es el tramo temporal por el que a partir de ahora cuentan los méritos para el galardon).

Karim es el que más goles ha marcado, el que más veces ha disparado y, por ahora, el que más asistencias ha dado en el campeonato junto a Dembélé. Es el décimotercer futbolista en pases en el campo contrario y a la vez, los 25 tantos que ha metido en el campenato, sin contar el encuentro contra el Espanyol, han sido dentro del área. Es decir, que es un nueve al uso, con cifras de los grandes delanteros de la historia del fútbol español, pero también es un futbolista implicado en el juego del equipo, al que se le ve cayendo hacia un lado, casi siempre la izquierda, para ofrecer variantes al juego y evitar la marca de los centrales. Sin Ronaldo primero ni Messi después, LaLiga pensaba que iba a echar de menos a una figura mundial. Lo que sucedía es que no nos habíamos fijado bien. La figura estaba, era Benzema, sólo había que darle vuelo. Así, el francés saca diez goles de ventaja al segundo en la lista del pichichi.

Courtois. 10

Es, hasta hoy, el futbolista que más partidos y minutos ha disputado, porque las rotaciones y los descansos no llegan a la portería. Si hubo un tramo del campeonato en el que Ancelotti consideró que lo mejor era resguardarse atrás, con el famoso bloque bajo y salir rápido a los huecos del rival fue porque contaba con Vinicius y porque, además de dos centrales estupendos, tenía a Courtois iluminado. Lleva así varias temporadas, desde que se le pasaron las dudas de los comienzos y le aseguraron la titularidad. Desde entonces, han sido sus paradas las que le hacen titular indiscutible y una de las columnas sobre las que se asienta el campeón de LaLiga.

El Real Madrid es, después del Atlético y del Barcelona, el equipo del campeonato que menos disparos recibe. Sin embargo, Courtois es el sexto portero en paradas en lo que llevamos de curso. Porque a los equipos grandes los rivales les llegan poco, pero cuando lo hacen, suele ser con claridad, con ventaja de los delanteros sobre los defensas y se necesita un buen portero para sostenerse. Muchos de los problemas del Barcelona y del Atlético han coincidido con la irregularidad de Ter Stegen y de Oblak, fundamentales en los buenos momentos de sus equipos y a los que más se ha criticado en esta temporada. Antes estaban a la altura de Courtois, ahora están muy lejos de la calidad que muestra el guardameta belga. Con Llopis y su método de entrenamiento en porterías pequeñas y sesiones de vídeo, el belga ha superado su techo.

Vinicius. 9,5

Si hubiese un premio a la gran revelación del campeonato, tendría que ser para Vinicius. Qué lejos queda aquel futbolista confuso cuando llegaba al área y quería hacerlo todo deprisa y corriendo. Ahora no ha bajado su ritmo ni su velocidad, pero ha aumentado drásticamente sus cifra de goles. Empezó como suplente en los primeros partido de LaLiga y ha terminado como el tercer futbolista en encuentros jugados e indiscutible para Ancelotti. Su plaza en al banda izquierda tenía que haber sido para Hazard, pero al lado de Vini se ha hecho viejo de repente. El fenómeno de LaLiga.

Modric 9,5

A los jugadores mayores el Real Madrid los renueva año a año porque en cualquier momento puede llegar el ocaso y el futbolista termina siendo una carga porque quiere ser titular por su jerarquía, porque cobra un sueldo alto y porque no acepta que el tiempo también ha llegado para él. Porque los años son los únicos que no perdonan. A no ser que te llames Luka Modric. El futbolista no puso ninguna pega a renovar por un año porque estaba convencido de que en el campo se iba a ganar seguir otro año más. Y lo ha conseguido a pulso, como si no tuviera 36 años y como si su talento fuera interminable. Ha sido otra temporada modélica de un futbolista emocionante.

Militao 9: Espectacular gran parte de la temporada .El mejor defensa sin duda. Sólo le falta no ser impulsivo siempre, porque eso le juega malas pasadas. No se sabía qué rendimiento podía dar siendo titular todo el año tras la salida de Varane y Ramos y lo que ha hecho ha sido extraordinario.

Kroos 8: Es el reloj del equipo. Cuando se le busca relevo es cuando mejores prestaciones ofrece y otra vez ha tenido momentos de clases magistrales. Ha llegado algo cansado al final de temporada, pero el papel que hizo en el campo del Chelsea fue espectacular. Nadie en el equipo maneja los tiempos del partido como él.

Casemiro 8: Fijo para Ancelotti y eso que pasó un tramo malo. Sin él, el equipo se siente desprotegido porque conoce el funcionamiento de la posición de 5 como nadie. Tiene al equipo en la cabeza y sabe dónde colocarse para evitar que el rival haga daño. Cuando ha faltado es cuando de verdad Ancelotti ha tenido quebraderos de cabeza para formar el once.

Alaba 8: Ha hecho buena pareja con Militao. A veces no actúa con la contundencia necesaria, pero ha sido un gran fichaje porque no era un año nada fácil para los centrales. La pareja de atrás es una de las cosas que más preocupan a los entrenadores porque son los que tienen que dar estabilidad al reto. Enseguida Ancelotti se despreocupó. Funcionaban como si se conocieran de toda la vida.

Valverde 7,5: Ha peleado como nadie por un puesto y al final, se ha ganado la titularidad. Un futbolista ejemplar por su capacidad de sacrificio. Ha terminado jugando en una especie de extremo derecho, pero su zona del campo es todo el campo. Dijo una vez que jugaba hasta que le dolían las piernas y sigue con esa máxima. Con él llegó la energía necesaria para tener gasolina en el final de LaLiga.

Mendy 7: Cuando volvió al equipo, tras estar lesionado en los primeros partidos, comenzó a ir para arriba. Es un muro para los rivales, un futbolista muy difícil de superar en velocidad o en regate. Le ha faltado algo más de consistencia en algunos días importantes, pero ha sido casi irreprochable atrás.

Carvajal 7: Irregular por culpa de las lesiones y dudas en algún tramo, ha acabado a su máximo nivel. Por eso el Madrid no busca lateral derecho: considera que si el canterano está bien, hay pocos futbolistas que puedan superar su rendimiento.

Rodrygo 7. El sexto jugador en minutos del equipo, lo que dice mucho del papel que tiene para Ancelotti. Le gusta lo que le da en ataque porque le ofrece profundidad y un instinto goleador muy necesario para el equipo. El problema es que no termina de dar el golpe necesario para hacerse imprescindible.

Camavinga 7: Ha demostrado que tiene poso para el futuro si consigue minutos de juego para seguir desarrollándose. Físicamente muy fuerte, con Valverde ha sido fundamental para sostener al equipo en los últimos compases del campeonato.

Asensio 6,5: Irregular, pero con gol. Fue titular durante un tramo de la temporada pero dejó de serlo porque pasaba inadvertido durante muchos partidos. Tiene un tiro de lejos como nadie y tiene que repensarse su futuro.

Lucas Vázquez 6,5: Por entrega, por corazón y sacrificio es difícil reprocharle algo. Ha aprendido su nueva posición en un tiempo récord. A veces se despista.

Nacho 6,5: Como siempre, ha terminado por ser muy necesario. Ha estado a la altura de lo que se pedía en días muy complicados. No le asusta nada.

Ceballos 6,5: Si la temporada hubiese durado un poco más, tendría mejor nota porque su final de curso ha sido de mucho mérito, tras comenzar lesionado y tener que pasar muchos minutos en el banquillo. No se ha rendido y ha tenido premio.

Marcelo 6: La mejor despedida que podía tener. Acaba contrato y ya no está para la élite y lo saben él, el entrenador y el club. Es pura historia.

Miguel Gutiérrez 5: Jugó al principio, pero después ya no tuvo sitio. Quizá deba irse para buscar minutos porque la llegada de Rudiger y el paso de Alaba a la banda le dejan sin sitio.

Hazard 4,5: Otro año que pasa sin brillo. Se ha operado para quitarse la placa, por si está ahí el problema. Da la impresión de que el Bernabéu se queda sin ver a una estrella.

Isco 4,5: Su año de despedida ha sido similar a sus últimas temporadas. Tiene talento, pero no lo luce.

Bale 4: El carácter es un destino. Y el carácter de Gareth es el que es. Se va en silencio, como ha ido buscando.

Jovic 4: Benzema no ha dejado sitio a nadie. Bien algunos días, desaparecido otros. Sin suerte.

Mariano 4: Pelea cada pelota como si le fuera la vida. Exagerado en su juego y en su autoestima.

Vallejo sin calificar: Ha jugado siete minutos en LaLiga. Se tiene que marchar del Madrid para poder seguir progresando.

Lunin sin calificar: Sin minutos en LaLiga. La sombra de Courtois es demasiado alargada para el joven ucraniano.