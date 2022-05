El Real Madrid jugará la Champions

El Barça se impuso por 2-1 al Atlético de Madrid y finaliza la Primera Iberdrola 2021-2022 con un histórico pleno de triunfos en las 30 jornadas disputadas y que el equipo madrileño se queda sin billete para disputar la Liga de Campeones de la próxima temporada al acabar cuarto.

El Barça no se reservó nada a pesar de estar a tan solo seis días de disputar la final de la Liga de Campeones ante el Olympique de Lyon y de que se jugaba nada tras conquistar el título de Liga. Así, acalló cualquier suspicacia sobre la posibilidad de bajar el ritmo para perjudicar al Real Madrid, el equipo que le arrebató la plaza europea al Atlético.

El Atlético de Madrid necesitaba, por lo menos, sumar un punto en el Estadi Johan Cruyff para no depender de que el Real Madrid no venciera al Villareal para lograr una plaza para la próxima Liga de Campeones. Pero rápidamente se puso por detrás en el marcador y su destino pasó a depender de lo que acontecía en Madrid. El primer gol fue un remate de cabeza cruzado de Irene Paredes en el minuto 11 después de un saque de esquina que la defensa ‘colchonera’ no logró rechazar.

El gol no atemorizó al Atlético, que siguió con las líneas avanzadas, y que hubiese podido empatar en el 18 cuando Thembi Kgatlana se deshizo de Aitana Bonmatí gracias a su rapidez y se quedó ante Sandra Paños, que desbarató la ocasión. Precisamente, la misma Aitana hizo el 2-0 en el 23 con un centro-chut desde la banda izquierda que sorprendió a Lola Gallardo.

Las malas noticias para el Atlético siguieron llegando. Justo antes del descanso, el Real Madrid hizo el 1-0 ante el Villarreal mediante un penalti que transformó en gol Kosovare Asllani, y el marcador ya no se movió más en el resto del partido. Fue suficiente para conquistar el tercer puesto y lograr el objetivo de estar en Champions por segunda temporada consecutiva, un éxito para un equipo que va avanzando cada día un poco más.

En el segundo tiempo, Alexia Putellas, no consiguió hacer el tercero desde el punto de penalti porque Lola Gallardo, que completó una enorme actuación, le adivinó el disparo hacia el lado izquierdo de la portería. Quedaba media hora de partido que el Atlético afrontó con 10 jugadoras, un hecho que no fue un impedimento para que Amanda Sampedro hiciera el 2-1 en el 64 con una volea. No fue suficiente