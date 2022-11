Horario y dónde ver el Real Madrid-Cádiz de LaLiga

El Mundial ya no espera más y el Real Madrid juega la última jornada de LaLiga antes del parón contra el Cádiz, después de haber empatado contra el Girona en casa y haber perdido contra el Rayo Vallecano en Vallecas. Tras la polémica victoria que el Barcelona consiguió en el campo de Osasuna, el conjunto blanco no puede permitirse más despistes para no dejar escapar al equipo de Xavi, ahora líder del campeonato.

Después del gran comienzo de la temporada, los últimos partidos han sido un problema para los blancos, con menos intensidad que su rival, sin Benzema, que tampoco va a jugar contra el Cádiz y con varios jugadores por debajo de su nivel. La sospecha es si los futbolistas están evitando el desgaste o cualquier golpe que puede dejarles sin participar en la gran cita del mundo del deporte.

El Rayo jugó con el doble de ímpetu que los blancos y eso espera hacer el Cádiz, “Vamos con la idea de ser un nuevo accidente en LaLiga del Real Madrid. Nosotros tenemos que ir a competir sabiendo que el Madrid va a ir a su máximo nivel con sus mejores futbolistas. Debemos ser un equipo juntito, que juegue más por fuera que por dentro, ser también atrevido para hacerles ir hacia atrás. Nos vamos a encontrar un Madrid herido, pero vamos con ganas de competir ante un rival muy bueno”, aseguró Sergio, entrenador del conjunto gaditano.

Puede que sea el mejor momento para enfrentarse al Real Madrid, preocupado y con la mente en otras cosas. O puede que sea el peor, que los de Ancelotti tengan ganas de sangre tras los diferentes tropezones de los últimos encuentros. “Necesitamos un equipo fuerte, un equipo que en fase defensiva haya poca distancia entre líneas... Ojo con las transiciones, la velocidad de gente como Rodrygo o Vinícius te puede hacer daño. Debemos saber que tenemos que hacerle correr hacia atrás; necesitamos que tengan la sensación de que deben correr hacia atrás. A partir de ahí, debemos estar acertados”, continuó el entrenador del Cádiz.

No se fía nada de un Madrid herido y con problemas. “Estamos en el momento de reivindicarnos de verdad. La línea del Madrid es buena quitando el partido del Rayo. Nunca es buen momento para jugar en el Bernabéu y nos toca ahora. Creo que llegamos en buen momento para competir en un escenario tremendo”, añadió.

Por último, valoró el estado de la cantera y su aportación al primer equipo. “El momento perfecto es cuando los canteranos llaman a tu puerta. He sido canterano, he entrenado al Espanyol B, he subido a jugadores al primer equipo entrenando al Espanyol. Subir a un canterano no es subirlo por subir. No nos gusta engatusar, si se sube es por rendimiento”, manifestó.

“En plantilla somos muchos futbolistas, hasta en esta situación hemos dejado jugadores aptos fuera, y no es fácil. Siempre estamos pendientes del filial, entrenan con nosotros, nos encanta la cantera y ojalá podamos subir canteranos porque es un orgullo hacerlo”, finalizó el entrenador del Cádiz.

Horario y dónde ver el Real Madrid-Cádiz de LaLiga

El Real Madrid juega contra el Cádiz de la jornada 14 de LaLiga, la última antes de que se dispute el Mundial de Qatar. El partido se disputa el jueves en el Santiago Bernabéu, a las 21:30 horas, por Dazn