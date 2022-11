Carlo Ancelotti explica la ausencia, otra vez, de Benzema contra el Cádiz en LaLiga

El Real Madrid juega contra el Cádiz el último del año en el Santiago Bernabéu. “Ha sido un año fantástico e inolvidable en nuestro estadio. Sirve para terminar bien, hacer un buen partido y tener buenas sensaciones”, ha dicho Carlo Ancelotti de este encuentro de LaLiga contra el Cádiz.

No va a estar, otra vez, Karim Benzema:”Lo único que me molesta es que no ha podido ayudar al equipo con su calidad. Él ha intentado volver, estar disponible, pero no ha podido”, ha asegurado el entrenador blanco. “Está decepcionado. No ha tenido los minutos que necesitaba para llegar en buena condición para el Mundial. Él es el más decepcionado de todos”, ha explicado Ancelotti. “Creo en mis jugadores, en su seriedad y su profesionalidad. Nuestro entrenamiento es competido y las entradas son más fuertes que en partido y no quitan la pierna. Todos están focalizados en LaLiga. Hace un mes el equipo está muy bien y nadie pensaba en esto. Hace un mes el Mundial también estaba cerca”.

También ha hablado de Vinicius: “Está pasando que parece que Vinicius es un provocador y la realidad es que es el futbolistas que más faltas, bofetadas y empujones recibe. Parece que es un provocador y la realidad es otra. No se puede faltar al respeto en lo futbolístico y lo personal. Hay una palabra que es fair-play, que es más común en otros países y es la parte más importante del fútbol y significa jugar correcto”, ha continuado el entrenador acerca de lo que sucede con el brasileño. “Él tiene que mejorar. Pero provocar no es fair play, uno entra para jugar, no para provocar con palabras o con las piernas. Vinicius tiene que mejorar. Es joven y le gusta el fútbol, lo ama y lo juega lo mejor posible. La provocación no es correcta, no se puede enseñar a evitar las provocaciones porque piensa que no hay provocaciones. No puedo enseñarlo como no entrar en esto”

Ha hablado de cómo ha ido la temporada: “El último periodo no ha sido bueno, nos decepciona. La derrota contra el Leipzig no nos afectó porque fuimos primeros. Este tramo no ha sido bueno, pero el anterior sí. A pesar de algunas ausencias que nos han costado, como la de Karim, no voy a buscar excusas. El primer tramo del curso lo hicimos como quisimos, ahora es un tramo que queremos dejar atrás”. Y también del bajón: “Si bajas intensidad contra equipos que no juegan en Europa, como el Rayo, pueden estar a un nivel más alto que el resto. Se nota menos cuando juegas contra equipos que sí juegan en Europa”. No cree que hayan faltado las rotaciones: “En la rotación hay que contar la dinámica de los jugadores. Hemos rotado bastante y hay que tener en cuenta la dinámica de los jugadores.

De Tchouameni ha dicho que tiene que aprender a mejorar el posicionamiento y a combinarse con otros jugadores. Hay un Tchouameni con Kroos y otro sin Kroos, ha dicho. Estar con el alemán le ayuda”.

Sobre el Mundial en Qatar, no ha dado su opinión. “Se juega en invieno y esto cambia las estructuras de las competiciones. No era posible jugar en verano. Creo que va a ser un Mundial entretenido, con los jugadores en buenas condiciones, no agotados.