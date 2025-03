Real Sociedad - Manchester United hoy: horario y dónde ver online TV, Europa League

La Real Sociedad y el Manchester United se enfrentan este jueves 6 de marzo en el Reale Arena en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League. Un duelo de contrastes entre un equipo donostiarra que sueña con seguir avanzando en el torneo y un gigante inglés en crisis, tanto en lo deportivo como en lo económico.

La Real Sociedad busca un golpe de autoridad en casa

El equipo dirigido por Imanol Alguacil llega con la confianza de haber superado con solvencia el playoff de acceso a octavos frente al FC Midtjylland (1-2 en la ida y 5-2 en la vuelta).

Sin embargo, en LaLiga los resultados no han acompañado, ocupando el noveno puesto y sumando 10 victorias, cuatro empates y 12 derrotas. Su último partido liguero dejó una dura derrota 4-0 ante el Barcelona, reflejando algunas de sus carencias defensivas.

Aun así, la Real recupera piezas clave para el duelo europeo, con la vuelta de Luka Sucic, Mikel Oyarzabal y Take Kubo, este último sancionado en la última jornada liguera. Con un estadio entregado y una afición que sueña con una noche histórica, los donostiarras intentarán sacar ventaja ante un rival que no atraviesa su mejor momento.

Rueda de prensa del entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, y del jugador Igor Zubeldia Javier Etxezarreta Agencia EFE

Manchester United, en crisis y obligado a ganar

Si la Real Sociedad no está atravesando su mejor momento en liga, lo del Manchester United es todavía más preocupante. El equipo inglés se encuentra lejos de los puestos europeos en la Premier League, lo que convierte la Europa League en su única vía para acceder a la Champions la próxima temporada.

Pero no solo el aspecto deportivo genera dudas en Old Trafford. Los Red Devils están sumidos en una profunda crisis económica, con una deuda de 875 millones de euros y una serie de recortes y despidos masivos en la entidad. Jim Ratcliffe, el multimillonario que llegó en 2024 para sanear al club, no ha logrado evitar la sangría financiera ni deportiva.

Además, el técnico Rúben Amorim tendrá que lidiar con una plaga de bajas para este encuentro. No podrá contar con Manuel Ugarte, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Johnny Evans, Kobbie Mainoo y Amad Diallo, lo que deja un equipo debilitado y sin margen de error.

A pesar de las dificultades, el Manchester United confía en la calidad de jugadores como Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes y Garnacho, aunque muchos de ellos no llegan en su mejor versión.

Antecedentes y estadísticas del enfrentamiento

La historia entre ambos equipos en competiciones europeas ha sido favorable para el Manchester United, con un balance de tres victorias para los ingleses, una para la Real Sociedad y dos empates.

Sin embargo, la última vez que se enfrentaron en fase de grupos, los donostiarras quedaron por delante del United en la clasificación, demostrando que pueden competir de tú a tú con el histórico conjunto inglés.

Alineaciones probables

Manchester United

Once probable de la Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Aihen; Zubimendi, Sucic, Brais Méndez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

Manchester United

Once probable del Manchester United: Onana; Mazraoui, Yoro, De Ligt, Lindelof, Dalot; Casemiro, Eriksen; Fernandes, Garnacho, Hojlund.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el partido de octavos de la Europa League?

El encuentro entre Real Sociedad y Manchester United tendrá lugar este jueves 6 de marzo a las 18:45 horas (hora peninsular española) en el Reale Arena de San Sebastián.

¿Dónde ver online TV el Real Sociedad - Manchester United?

El partido será transmitido en España a través de Movistar Plus+, en los canales:

M+ Liga de Campeones (M60 O115)

M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118)

LaLiga TV Bar

También se podrá seguir el minuto a minuto y las reacciones post-partido en LA RAZÓN, con cobertura en vivo, análisis y la crónica del encuentro.

La Real Sociedad quiere aprovechar el apoyo de su afición y las bajas del Manchester United para encarrilar la eliminatoria antes del partido de vuelta en Old Trafford. Sin embargo, los Red Devils están obligados a luchar hasta el final en un torneo que puede ser su única salvación de la temporada.

Esta tarde, Anoeta será el escenario de un partido clave para ambos equipos, en el que cada detalle contará en la batalla por los cuartos de final de la Europa League.