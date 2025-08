Rebelan lo que hace Hansi Flick cuando se enfada y en qué momentos habla español

El centrocampista, Dani Olmo, ha analizado esta semana en varias entrevista la actualidad del Barça y sus aspiraciones de cara al futuro. Pero más allá de lo deportivo, el futbolista ha revelado detalles curiosos de sus jugadores y del entrenador.

En este sentido, ha ofrecido una divertida visión del modo en el que habla el entrenador del Barça, Hansi Flick, y también ha descrito su lenguaje. Una curiosidad que no ha pasado desapercibida y de la que se han hecho eco los medios alemanes.

En una entrevista con "Mundo Deportivo", el internacional reveló: "De vez en cuando, dice algunas palabras en español. Sobre todo cuando no está enfadado. Cuando se enfada, habla en inglés".

Atentos al idioma

Al parecer, según reveló, esto se ha convertido en un claro indicador para el equipo de en que estado de ánimo se encuentra el entrenador. Según Olmo, Flick solo habla alemán con su cuerpo técnico más cercano.

Por otro lado, en la cadena Cope, el astro azulgrana también explicó que el FC Barcelona ha hecho un mejor trabajo en el mercado de fichajes que el Real Madrid .

Cuando se le preguntó quién había traído a los mejores jugadores, Olmo dijo claramente: "Nosotros también nos hemos fortalecido, y yo diría: mejor".

El Real Madrid y el Atlético de Madrid también invirtieron mucho. El Atlético de Madrid, en particular , causó sensación con una inversión de más de 150 millones de euros. Pero Olmo mantiene la calma: "Al final, todos los clubes cambian sus plantillas en verano. A nosotros no nos interesa especialmente. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos".

La capitanía

Por otro lado, el jugador catalán valoró también la supuesta polémica entorno a la capitanía, con el futuro incierto de un Marc-André ter Stegen que, además, tuvo que pasar de nuevo por quirófano. "Marc está bien, se está recuperando de la operación, es un jugador importante. No ha podido viajar por la operación", dijo. "Marc es el capitán. No sé si los jugadores votaremos a los capitanes. En el vestuario no tenemos esa incertidumbre de quién será capitán y no hablamos del tema. Están pasando más cosas fuera que dentro, aquí dentro no tenemos esas preguntas ni respuestas", añadió sobre quién será el capitán azulgrana. Olmo, que apuntó que Marcus Rashford es "más introvertido" pero que todos los recién llegados son "grandes jugadores" y "buenas personas", habló de los objetivos de esta temporada. "El gran objetivo es repetir lo que hemos ganado, lo más difícil no es ganar sino volver a ganar, y también la Champions, que se quedó en esas semifinales que merecimos más", confesó.