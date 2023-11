El desgarrador testimonio contra Dani Alves: "La víctima llegó a sentir que le faltaba el aire"

La Fiscalía pide una pena de nueve años de prisión para Dani Alves por la presunta violación a una joven. El Ministerio Público presentará ante la Justicia un escrito desgarrador escrito en el que se detalla, con pelos y señales, el episodio de "angustia y terror". Por medio de ese documento se han conocido presuntos detalles aún desconocidos de la "actitud despectiva y violenta" de Alves.

"Según el informe la violación ocurrió en el reservado "Moet" de la discoteca Suttom. La víctima se sentó junto a una prima y una amiga después de que Alves y un hombre que le acompañaba las invitaran a esa zona privada para tomar una copa de champán. Las mujeres rechazaron inicialmente la invitación, pero al final aceptaron ante la "insistencia" de Alves y su amigo, y los cinco acabaron bebiendo y hablando", dicta el escrito.

"Empezó a manosearla con ánimo lascivo y una clara intención de satisfacer sus deseos sexuales", afirma el escrito.

Dani Alves ofreció versiones distintas. En primer lugar, dijo que no conocía a la víctima, admitió después que coincidió con la joven en el baño de la discoteca sin que sucediera nada entre ellos y acabó diciendo que la chica le había practicado una felación, de forma consentida.

A Alves se le complica también la buena relación que tenía con su exmujer. Dinorah Santana hizo unas declaraciones asegurando que no quiere que sus hijos en común mantengan contacto con él: "Yo lo que quiero es que me deje en paz y que deje a los niños en paz. Que arregle él su vida. Cuánto antes salga de la cárcel mejor vivirán mis hijos. Imaginar que tu padre puede ser un violador no es fácil", dijo. Unas declaraciones que pilló por sorpresa a todos, puesto que siempre habían mantenido una gran relación.