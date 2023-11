El preciso mensaje de Pedrerol contra el Barcelona tras el empate frente al Rayo

El FC Barcelona no logró superar al Rayo Vallecano en un partido de LaLiga celebrado el Estadio de Vallecas no logró superar al Rayo Vallecano en un partido de LaLiga celebrado el Estadio de Vallecas. El equipo local se adelantó en el marcador en el minuto 38 con un gol de Unai López. Sin embargo, el Barcelona logró igualar el marcador en el minuto 82 gracias a un gol en propia puerta de Florian Lejeune. El partido fue gris y sin muchas ocasiones. El Barcelona tuvo dificultades para encontrar espacios por los que hacer daño al Rayo, aprovechando poco la velocidad de Lamine Yamal y Ferrán Torres, desasistidos durante algunos compases del juego. Por otro lado, el Rayo tampoco encontró soluciones para inquietar a Iñaki Peña, aunque dio síntomas de sentirse más cómodo sobre el césped que su rival, sobre todo viendo que su presión constante le permitió recuperar balones y lanzar jugadas a la contra aprovechando la velocidad de Isi Palazón y Jorge de Frutos.

"Creo que no jugamos bien. No hemos estado al nivel que podemos estar y tenemos que seguir trabajando duro para mejorar. Hay confianza en el equipo, el plan está bien, pero hay que tener constancia porque tenemos muchas lesiones que afectan al equipo. Si seguimos trabajando duro y fuerte queda temporada para remontar", dijo De Jong, en declaraciones a Dazn. El futbolista neerlandés volvió a jugar diez partidos después tras superar una lesión. "No he estado fino, no me he encontrado bien, pero se trata de trabajar duro en la semana. Creo que no hemos estado bien en la posesión", subrayó.

Xavi reconoció que algo falla, aunque jugó la carta de los árbitros. "En la primera parte faltó mentalidad para ganar. En la segunda la cambiamos, pero ya vamos tarde. Hay que ser autocríticos con la primera parte porque en la segunda fue mejor, pero ya era insuficiente. Desde el primer jugador al último, y yo primero, tenemos que mejorar y ser conscientes de que en estos campos se ganan o se pierden Ligas", aseguró el entrenador azulgrana.

"La segunda parte la mentalidad fue buena, pero ya había una urgencia. Eso tenía que haber pasado dese el primer minuta- La temporada pasada ganamos la Liga y la Supercopa y eso te hace bajar inconscientemente la mentalidad y yo es lo que no debo permitir. Tenemos que dar más si queremos ganar la Liga y títulos. Hoy hay que quedarse en que la primera parte no fue buena y lo que hicimos en la segunda debimos hacerlo antes porque si en vez de adelantarse el Rayo te adelantas tú el partido cambia", apuntó. Y habló de un penalti al final a Rapinha. Es penalti claro, me lo dice todo el mundo. Hemos visto la imagen, pero vemos que esta temporada las acciones que tienen que interpretar los árbitros salen cruz. No nos sale cara. No es una excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien en la primera parte y hemos mejorado en la segunda", manifestó.

Pero el más duro de todos fue Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, en las redes sociales. "Y gracias", escribió en una noticia acerca del empate del Barcelona.