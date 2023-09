Regresa al fútbol pese a ganar más de 500.000 euros con la venta de contenido sexual

El escándalo parecía haber acabado con la prometedora carrera como futbolista de Madelene Wright sobre todo después de que su despido la catapultase al estrellato. Pero, para sorpresa de los aficionados, la campeona de Onlyfans ha vuelto al calzarse las botas de fútbol y su nuevo club ya disfruta de los beneficios de su fichaje.

Su Instagram supera los 325.000 seguidores, las marcas hacen cola para contratarla y durante el último año ha disfrutado de un estilo de vida envidiable viajando por todo el mundo a todo lujo. En el año 2020 salieron a la luz unas fotografías privadas en las que aparecía inhalando de un globo en una fiesta y su club, el Charlton Athletic femenino, decidió despedirla.

Los Addicks despidieron a la joven de 22 años por “comportamiento inaceptable” pero eso no fue el final sino el principio de su éxito. Un mes después, la ex estrella de Millwall decidió mostrar sus talentos fuera de la cancha al revelar y crear su propia página de OnlyFans. Wright publicó un video en sus perfiles de redes sociales con la leyenda: “Verifique la biografía ...” en referencia a su nueva cuenta en el sitio con clasificación X. Y todo cambió.

Una pasta por fotos y vídeos eróticos

Hace unos meses, la joven se sinceraba en una entrevista con The Sun sobre su desgarrador despido, el miedo a decepcionar a familiares y amigos, y la redención convirtiéndose en una historia de éxito de la noche a la mañana. Increíblemente, confesó haber ganado en meses más de 600.000 euros desde que se unió al controvertido sitio de contenido erótico, mucho más de lo que ganan las futbolistas profesionales.

Sin embargo, a pesar de los enormes beneficios, Wright confesaba que aún soñaba con ser futbolista profesional. «Amaba a Charlton, a mis entrenadores y compañeros de equipo, así que la decisión me dejó desconsolada. Cuando juegas para un equipo de fútbol, se convierten en tu familia, así que alejarte de eso fue difícil. Después de que me despidieran, comencé a pensar si podría volver a jugar al fútbol, a qué nivel podría jugar y si otros equipos me querrían en su club”, afirma.

«Cuando todo sucedió todo, entendí a cuántas personas había defraudado. Solía entrenar en una academia de chicas jóvenes y las niñas me admiraban y siempre me pedían consejo. Me sentí culpable, avergonzada y decepcionada conmigo misma por haberme mostrado de esa manera», confesó.

Ahora, su vida ha vuelto a dar un giro y sus sueños parecen haberse cumplido al contar con un nuevo club. La "futbolista de OnlyFans" regresaba el pasado fin de semana los terrenos de juego con el Leyton Orient e incluso anotó un gol en su debut.

La joven salto al campo en el en el minuto 54 y poco después marcó el cuarto gol de Orient que venció por 4-2 al Cheshunt en la Copa FA. Un tweet de la cuenta X del club, antes conocida como Twitter, exclamaba: '¡QUÉ GOL!

Pocos detalles se conocen se conoce de su contrato pero la futbolista ya es el ídolo de la afición y ha multiplicado los seguidores de su nuevo club en redes sociales. DE hecho, el tuit de su primer tanto supera de largo los 15.000 "me gusta". Incluso seguidores de otros clubes escribieron mensajes afirmando estar dispuestos a cambiar sus colores por apoyar a la futbolista.

Su nuevo club no ha aclarado si le permitirán seguir con su actividad en Onlyfans pero aún así las marcas se la disputan y tiene acuerdos con varias firmas de ropa.

A pesar de su éxito, con su fama también llegaron los “haters”: «Tenía mucho odio en las redes sociales de personas que me decían que debería avergonzarme de lo que hice y que nunca volvería a ser futbolista. No fue agradable. Soy una persona fuerte y tiendo a no dejar que las cosas me molesten, pero admito que me afectó. Todo lo que podía pensar era que todos en el mundo del fútbol me odiaban. Después de un tiempo, aprendí a ignorar los horribles comentarios y mensajes que recibía y ahora no los leo».

Ahora puede disfrutar de jugar al fútbol y de contar con una legión de seguidores dispuestos a volver a corear su nombre en las gradas.