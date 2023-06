Así es Nikkole Teja, la futbolista que ha fichado por "Onlyfans" por petición de los aficionados

La red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchas deportistas que ha visto como posar desnudas les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha. En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadoras, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx. El último fichaje de la web erótica es la futbolista Nikkole Teja, exjugadora del Necaxa Femenino, que ha decidido complacer a sus más 350.000 seguidores en Instagram al anunciar la tan esperada apertura de su cuenta en la plataforma de contenido para adultos.

El Necaxa recientemente anunció la salida de Teja del equipo, a pesar de que ella fue la primera jugadora extranjera en formar parte de las filas de las Centellas. Durante mucho tiempo, los seguidores de Teja, quienes la consideran una de las jugadoras más bellas de la Liga mexicana, le habían pedido en los comentarios que abriera su propia cuenta de OnlyFans. Finalmente, su deseo se ha hecho realidad. "Porque el público lo pidió", escribió en su Instagram el día que abrió la cuenta en la plataforma de contenido para adultos. El precio de una suscripción a su cuenta de Onlyfans está en 17,50 dólares, más impuestos. Y es que se ha convertido en toda una celebridad, superando los 370 mil seguidores en su Instagram.

Nikkole Teja nació en Washington un 9 de diciembre de 1999, jugando de centrocampista toda su carrera, jugó primero para Seattle, antes de dar el salto al Necaxa, pero los malos resultados hicieron que rescindiese su contrato en enero de este año. Actualmente se encuentra sin equipo. Debutó con las Centellas el 28 de enero de 2023 en la derrota 0-3 contra Chivas, donde jugó 11 minutos. En México es una de las futbolistas más populares y no por su calidad en el césped sino por su impresionante físico. "Mi cuerpo es arte", escribió en uno de sus posados más "hot".

Teja sigue así los pasos de otras futbolistas como Madelene Wright, ex estrella del Charlton. El escándalo acabó con su prometedora carrera como futbolista pero la catapultó al estrellato. Ahora, su Instagram supera los 329.000 seguidores, las marcas hacen cola para contratarla y vive un estilo de vida envidiable viajando por todo el mundo con lujo. En el año 2020 salieron a la luz unas fotografías privadas en las que aparecía inhalando de un globo en una fiesta y su club, el Charlton Athletic femenino, decidió despedirla. Los Addicks despidieron a la joven de 22 años por “comportamiento inaceptable” pero eso no fue el final sino el principio de su éxito. Un mes después, la ex estrella de Millwall decidió mostrar sus talentos fuera de la cancha al revelar y crear su propia página de OnlyFans. En solo un año ha ganado más de 600.000 euros, mucho más que cualquier futbolista profesional.

Abigail Chaves o Eva Roob también saltaron del césped a la web erótica.