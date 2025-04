La respuesta de Flick al dilema de elegir entre Szczesny o Ter Stegen

La previa del partido de Champions entre el Borussia de Dortmund y el Barça que se disputará mañana ha reabierto un debate que estaba ahí, latente y soterrado, pero hasta ahora no había salido a la luz pública. Hansi Flick tiene un 'problema' en la portería.

Que bendito problema, por otra parte. Pero Marc-André Ter Stegen está muy cerca de recibir el alta médica tras la lesión del tendón rotuliano que se produjo en septiembre de 2024. Será cuestión de un par de semanas que vuelva y, eso, por sí mismo genera un debate en la portería.

Está claro que Ter Stegen es el portero titular del Barça y uno de los mejores del mundo, pero la realidad es que Wojciech Szczesny ha superado con creces las expectativas que se tenían sobre él cuando regresó de su retiro de Marbella. El problema es que el polaco está inscrito en sustitución del alemán por lesión de larga duración.

Y aquí está el problema. Si regresa Ter Stegen y entra en la plantilla con todas las de la ley, Szczesny debería ser dado de baja. De momento, el guardameta lleva la situación con naturalidad: "Si Ter Stegen vuelve y simplemente ocupa su puesto, estaré de acuerdo. Yo estoy aquí para sustituirlo", ha dicho en la rueda de prensa. Pero tampoco esconde su ambición como deportista. "Quiero jugar esta competición, aunque respeto la decisión si fuese de otra manera", ha añadido el polaco.

¿Y qué dice Flick al respecto? Pues, como siempre, el técnico alemán trata de mojarse lo menos posible y no dar pistas sobre su decisión. "En el fútbol puede ocurrir de todo. En este momento no te puedo responder al cien por cien", ha comentado, dejando por tanto la incógnita en el aire. Si todo va como debe y no hay contratiempos, antes de que termine el mes Ter Stegen estará de vuelta y tendremos la respuesta definitiva.