La revolucionaria Claudia Pina mete a España en las semifinales de la Liga de Naciones

España ha ganado este martes a Inglaterra (2-1) en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones Femenina, en el RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona), para lograr el pase a la fase final de la competición y poder seguir defendiendo el título, gracias a un doblete de una revolucionaria Clàudia Pina, que entró de refresco para remontar prácticamente sola el tanto inicial de las inglesas.

No pintaba bien la cosa, con una España adormilada, lenta, incapaz de hacer daño a una Inglaterra que apenas tuvo ocasiones pero que supo aprovechar una contra tras robo para ponerse por delante. Pero Claudia Pina, que entró en el minuto 58, lo cambió todo. Marcó dos goles en apenas diez minutos, tuvo más ocasiones y le dio casi regalado otro gol a Aitana. Pina fue la clave del pase a la 'Final Four'.

Suecia y las ya clasificadas Alemania y Francia esperan a España en la fase final de esta Liga de Naciones, que en su segunda edición vuelve a contar en su fase final con las españolas, vigentes campeonas. No se llenó, ni de lejos, Cornellà pero España pudo doblegar a la Inglaterra de Russo, autora del gol, de Hemp, de Mead, de Kelly, de Walsh o Bronze. España, sin dar su mejor versión, ganó a un equipazo.

Una de las apuestas de Montse Tomé fue Salma Paralluelo, y un centro suyo se quedó muerto entre el punto de penalti y el área pequeña para que Esther, a la media vuelta, lo intentara de primeras, pero la portera inglesa sacó una mano espectacular ante la '9' española, que no tuvo su tarde. Tampoco Salma. Y quizá fue bueno, porque permitió la entrada vital de Pina.

Porque en el 22' Inglaterra estaba en la fase final, gracias a una contra con Russo sola ante Cata Coll, que no pudo detener el disparo. Gran mano a mano de la delantera del Arsenal, campeona de la 'Champions'. España pidió una posible falta previa de Charles sobre Salma Paralluelo, no pitada por la árbitra húngara Katalin Kulcsár ni su asistente. Que tampoco pitaron lo que parecían unas claras manos de la misma Charles, en el área, a centro de Alexia.

España se animaba y en una jugada de Salma Paralluelo por la derecha, la extremo aragonesa asistió a Esther González, pero la delantera del NJ/NY Gotham FC de la National Women's Soccer League de Estados Unidos no afinó. Desde la media luna lo probó, pero el disparo se fue ligeramente por encima del larguero de Hampton.

Con un 0-1 al descanso que obligaba a cambiar las cosas, España salió al campo más enchufada. Debían subir la intensidad para buscar por lo menos el empate que les diera de nuevo el billete virtual para la 'Final Four', y primero Salma Paralluelo y luego Alexia Putellas, sobre todo la catalana con un tiro que llegó a rozar Hampton, tuvieron dos claras ocasiones. Buenas maneras y buenas sensaciones para buscar esa remontada.

En el 58', Montse Tomé decidió dar entrada a una ovacionada Clàudia Pina en lugar de una Salma Paralluelo que poco hizo, incapaz de poder desbordar a Charles. Y Pina, en su primera jugada, a los 2 minutos de entrar, recibió un balón de Patri Guijarro para, con dos toques de derecha y un tiro cruzado con la zurda, superar a la defensa inglesa y a Hampton, que rozó pero no evitó el empate. Y 4 minutos después, Pina casi hizo el doblete de falta directa.

Tal era el dominio español en el arranque de la segunda mitad que la seleccionadora inglesa, Sarina Wiegman, usó un 'tiempo muerto' con una supuesta lesión de su portera para, con todas sus jugadores esprintando a la banda, intentar cambiar el rumbo del partido. Estaban a un gol del pase y España no debía confiarse ni relajarse un ápice, porque en la lenta primera parte dejaron que Inglaterra estuviera cómoda.

Esther González no tenía su tarde en Cornellà, porque sola en el área, pudo pensar qué hacer y eligió un tiro cruzado que salió flojo y demasiado cruzado. Era el 69', y un minuto más tarde la que no perdonó fue Clàudia Pina. Con un 'Pinazo' brutal, un balón colocado que dio en el palo antes de entrar con un disparo desde más allá de la media luna del área.

Pina estaba eufórica, comiéndose el terreno de juego y a las inglesas. Dio un balón precioso con el exterior a Aitana Bonmatí, pero la mejor jugadora del mundo no remató bien. Y lo lamentó visiblemente. Porque era la sentencia, a falta de un cuarto de hora. Inglaterra, que necesitaba no obstante dos goles, seguía anestesiada por la fulgurante entrada de la delantera blaugrana. Y eso ya no cambió.

'No Pina, No party', pensaron todos en el RCDE Stadium, que no llegó a media entrada pero quiso sumarse a la fiesta. Esta vez el lema, para las inglesas, fue; 'With Pina, No Party'. España festeja su pase a la 'Final Four' para poder buscar el segundo título en la segunda edición de la Liga de Naciones Femenina. Deberán mejorar, pero hay margen para ello y más si Pina sigue en este gran estado de forma. Y se fue al vestuario bailando, a saltos, 'Mi gran noche' de Raphael, un clásico en Cornellà-El Prat.

Ficha técnica

2- España: Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona (Fernández, min.89); Guijarro, Bonmatí, Putellas; Paralluelo (Pina, min.58), González (Lucía García, min.82) y Caldentey.

1- Inglaterra: Hampton; Bronze (Carter, min.56), Williamson, Greenwood, Charles; Stanway (Kearns, min.46), Walsh, Park (Toone, min.75); Mead (Kelly, min.56), Russo (Beever-Jones, min.87) y Hemp.

Goles: 0-1. min 22, Russo. 1-1. min 60, Pina. 2-1. min70, Pina.

Árbitra: Katalin Kulcsár (HUN). Amonestó a Aleixandri (min.29) en España y a Kearns (min.83) y Walsh (min.90+3) en Inglaterra.

Estadio: RCDE Stadium.