El serio aviso de Thierry Henry sobre Lamine Yamal: "Esto ya lo he visto..."

A sus 17 años, Lamine Yamal puede presumir de haber cumplido más de 100 partidos en la élite, 17 de ellos con la selección española. Además, ya tiene en sus vitrinas una Liga y una Supercopa de España con el combinado blaugrana y una Eurocopa con la selección. Individualmente ha sido galardonado con el Golden Boy, el Trofeo Kopa y ha sido seleccionado en el once ideal de los Premis The Best.

Todo un logro a la altura de los grandes que le ha cambiado la vida. El mismo confesó en una entrevista para la UEFA que ha tenido que dejar de viajar en aviones comerciales para optar por un jet privado o que ya no puede pasear con su madre. Una fama que ha provocado una seria reflexión de Thierry Henry.

Yamal fue titular en la victoria del Barça por 1-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones sobre el Benfica. En el programa Golazo de CBS Sports, Micah Richards destacó las dificultades de proteger a Yamal, quien ya es un jugador clave para el Barcelona y España.

Sin duda, es el joven más prometedor del fútbol mundial e incluso se le compara con Leo Messi, algo que en opinión de Henry puede tener consecuencias.

Olvidan que es un niño

"Yo ya he vivido esto antes. No yo, pero he visto a alguien llegar así a escena: Bojan Krkic. No sé si os acordaréis y os invito a verlo porque no tengo tiempo para explicarles todo. Te invito a que vayas a verlo y mires su documental y lo que te puede pasar cuando eres joven y no sabes cómo afrontar todo lo que te está pasando tan rápido. Por eso, ya sabes, creo que Bojan se perdió en términos de... ansiedad y de no querer que le vieran demasiado. Eso es algo que a veces la gente no entiende y tampoco quiere entender. Te ven allí, estás jugando y se olvidan de que es un niño que pasó de no ser conocido a que todos piensen que es bueno", comenzó comentando Henry.

Bojan fue el goleador más joven en la historia de las eliminatorias de la Liga de Campeones, con 17 años y siete meses y parecía destinado a la grandeza al ser apodado 'el próximo Messi' y ser parte del equipo del Barça que ganó la competición en dos ocasiones.

Marcó 41 goles en 163 partidos con el Blaugrana, pero nunca alcanzó las vertiginosas alturas que muchos esperaban, y luego jugó para Roma, AC Milan, Ajax, Stoke City, Mainz, Alavés, Montreal Impact y Vissel Kobe.

"Los invito a que vayan a ver su documental y vean lo que puede hacer por ustedes cuando son jóvenes. Yo viví esa experiencia con Bojan, donde en cierto modo perdió el rumbo. No le gustaba que lo vieran demasiado. Eso es algo que la gente a veces no entiende. Se olvidan de que era un chaval joven que pasó de ser desconocido a famoso en todo el mundo. Sólo quiero felicitar a Bojan porque el hecho de que haya salido y hablado en el documental... creo que es bueno verlo y te permite entender lo que es ser una estrella desde muy temprano", insistió.